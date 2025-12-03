Tras la chicana de Pergolini: Pampita explicó por qué cobra las entrevistas

Pampita no es la única: Wanda Nara pidió una fortuna en Chile

Es preciso destacar que Pampita no es la única figura que pide dinero a cambio de dar notas. Ángel de Brito reveló el monto que pidió Wanda Nara para acceder a una entrevista en Chile.

El conductor de LAM reveló que su colega habría pedido 25.000 dólares para hablar en un podcast chileno. Si bien la flamante panelista Pilar Smith lo desmintió, lo cierto es que se armó el debate entre las "angelitas".

Asimismo, compartieron el testimonio de la periodista chilena Cecilia Gutiérrez quien se había puesto en contacto para hacerle llegar la propuesta.

El abogado Nicolás Payarola, que actualmente está detenido por estafa, formó parte de la negociación y si bien desde un principio aceptó la oferta realizada inicialmente, más tarde cambió de parecer y dejó en claro que pretendía la abultada cifra para llevarlo a cabo.

