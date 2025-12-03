"NO ME DIVIERTE"
Tras la chicana de Pergolini: Pampita explicó por qué cobra las entrevistas
Pampita se refirió a la polémica instalada tras revelar que pide dinero a cambio de dar notas y dejó en claro qué la lleva a cobrar por sus declaraciones.
Su comentario no pasó desapercibido y el conductor la chicaneó: "Pero, Pampa, un presupuesto tenés cuando te chocan un auto. Un presupuesto tenés para el gasista. No te diría que tenés un presupuesto para un programa".
En esta ocasión, la modelo que estuvo como invitada en la reconocida gala de la revista GENTE de los Personajes del Año habló al respecto y explicó: "Yo cuando tengo que salir de mi casa, maquillarme, peinarme, ir a un programa, estar tres horas. La verdad yo lo vivo como un trabajo, sino me quedo en mi casa con mi familia. Trabajo casi todo los días, así que para mí un día tener que salir de casa lo vivo como un trabajo".
"Si no es por trabajo como que no me divierte ir a charlas de mi cosas personales. Uno se expone un montón, tiene que hablar de un montón de temas incómodos", sumó posteriormente. Asimismo, aclaró que en el caso de que aparezca el billete sería capaz de ir al ciclo televisivo de Moria Casán e incluso también hacer la publicidad del perfume que lanzó su exmarido Benjamín Vicuña.
Pampita no es la única: Wanda Nara pidió una fortuna en Chile
Es preciso destacar que Pampita no es la única figura que pide dinero a cambio de dar notas. Ángel de Brito reveló el monto que pidió Wanda Nara para acceder a una entrevista en Chile.
El conductor de LAM reveló que su colega habría pedido 25.000 dólares para hablar en un podcast chileno. Si bien la flamante panelista Pilar Smith lo desmintió, lo cierto es que se armó el debate entre las "angelitas".
Asimismo, compartieron el testimonio de la periodista chilena Cecilia Gutiérrez quien se había puesto en contacto para hacerle llegar la propuesta.
El abogado Nicolás Payarola, que actualmente está detenido por estafa, formó parte de la negociación y si bien desde un principio aceptó la oferta realizada inicialmente, más tarde cambió de parecer y dejó en claro que pretendía la abultada cifra para llevarlo a cabo.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Rechazaron millones de Elon Musk y crearon una IA que supera a OpenAI: "Se trata de pensar"
Alerta creadores de contenido: Youtube endurece el algoritmo, ¿que premiará en 2026?
AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports
Los aviones F-16 de Argentina a la espera: Cuándo cruzan el Atlántico
El dato sobre Marcelo Tinelli que impactó a todos: "Lo vienen apuntando con un..."