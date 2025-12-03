La adictiva miniserie de 6 episodios que vas a terminar en una noche

Qué dicen las críticas y por qué no podés dejar pasar esta serie

Aunque todavía no tiene puntaje oficial en Rotten Tomatoes, las primeras reseñas ya marcan la cancha. Decider señala: "Aunque ‘Playing Gracie Darling’ tiene algunos problemas de narración, los misterios paralelos que establece el primer episodio son definitivamente vale la pena invertir en ver más que el primer episodio". Por su parte, Hobby Consolas la define como "un pasatiempo digno. Algo críptico y enrevesado a veces, pero con interpretaciones solventes y un misterio que queda resuelto".

image Los críticos destacan el misterio intrigante y las actuaciones convincentes de esta miniserie. Con 6 episodios precisos, se disfruta como un thriller intenso y concentrado.

Lo interesante es que, con solo 6 episodios, la serie logra mantener la tensión sin estirarla, y cada capítulo tiene su propio ritmo y revelaciones que funcionan tanto para los fanáticos del thriller psicológico como para quienes disfrutan de un buen misterio con giros inteligentes.

Netflix la ofrece ahora como una joya oculta del catálogo, una que no busca ser la más viral ni competir con los grandes estrenos del momento, pero que tiene todo para quedarse en la memoria de quienes la vean.

Si estás buscando una serie corta, intensa y con un misterio que se despliega con inteligencia y buen ritmo, "El juego de Gracie Darling" es la elección perfecta para este diciembre: una historia que te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta que termina el último episodio.

