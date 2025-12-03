"UN PASATIEMPO DIGNO"
La adictiva miniserie de 6 episodios que vas a terminar en una noche
Una nueva miniserie de 6 episodios llega a Netflix: un misterio con desapariciones y secretos que vuelven después de varios años. ¿Te animás a descubrirlo?
Netflix presenta un thriller intenso y corto que no te podés perder
Estrenada originalmente el 14 de agosto de 2025 en Australia y ahora disponible en Netflix, "El juego de Gracie Darling" ("Playing Gracie Darling" en inglés) se apoya en un concepto simple pero potente: lo que ocurrió hace 27 años vuelve con fuerza y nadie puede escapar de ello.
La historia sigue a Joni Gray (Morgana O’Reilly), una psicóloga infantil que quedó marcada de por vida cuando su amiga Gracie desapareció durante una sesión de espiritismo a los 14 años. Ahora, con la desaparición misteriosa de otro miembro de la familia Darling, todas las culpas, los recuerdos y los miedos de aquel entonces vuelven con una intensidad que pone los pelos de punta.
El elenco es uno de los puntos fuertes: Harriet Walter, cinco veces nominada al Emmy, aporta una presencia que equilibra la tensión con momentos de humanidad, mientras que Rudi Dharmalingam, Celia Pacquola, Annie Maynard, Dan Spielman, Anne Tenney y Chloe Brink completan un grupo de personajes que tienen historias, contradicciones y secretos propios, algo que pocas series de suspenso logran.
El resultado es un thriller psicológico que bucea entre lo sobrenatural y lo humano, donde la culpa, la amistad y el miedo se cruzan en cada episodio, haciendo que cada minuto valga la pena.
Qué dicen las críticas y por qué no podés dejar pasar esta serie
Aunque todavía no tiene puntaje oficial en Rotten Tomatoes, las primeras reseñas ya marcan la cancha. Decider señala: "Aunque ‘Playing Gracie Darling’ tiene algunos problemas de narración, los misterios paralelos que establece el primer episodio son definitivamente vale la pena invertir en ver más que el primer episodio". Por su parte, Hobby Consolas la define como "un pasatiempo digno. Algo críptico y enrevesado a veces, pero con interpretaciones solventes y un misterio que queda resuelto".
Lo interesante es que, con solo 6 episodios, la serie logra mantener la tensión sin estirarla, y cada capítulo tiene su propio ritmo y revelaciones que funcionan tanto para los fanáticos del thriller psicológico como para quienes disfrutan de un buen misterio con giros inteligentes.
Netflix la ofrece ahora como una joya oculta del catálogo, una que no busca ser la más viral ni competir con los grandes estrenos del momento, pero que tiene todo para quedarse en la memoria de quienes la vean.
Si estás buscando una serie corta, intensa y con un misterio que se despliega con inteligencia y buen ritmo, "El juego de Gracie Darling" es la elección perfecta para este diciembre: una historia que te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta que termina el último episodio.
