Donald Trump se reserva el derecho de admisión de los inmigrantes y suspende "green cards" de 19 países

“Pausaré permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, terminaré con todos los millones de admisiones ilegales de Biden… y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para los Estados Unidos”, dijo Trump a través de un posteo en Truth Social, justamente a pocos días de que Rahmanullah Lakamal, un ciudadano afgano que había colaborado con el gobierno estadounidense (incluida la CIA), abriera fuego a quemarropa contra dos miembros de la Guardia Nacional.

Luego de reportarse la muerte de los dos efectivos, una mujer y un hombre, Trump aseguró que “pondría fin a todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos de nuestro país, desnaturalizaría a los inmigrantes que socaven la tranquilidad interna y deportaría a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o no compatible con la civilización occidental”.

Embed - Donald Trump endurece medidas migratorias y habla de desnaturalizar a migrantes nacionalizados

Trump paraliza las green cards y la solicitudes de ciudadanía: "Revisión integral"

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informa que por directrices de Donald Trump planea “poner en espera las solicitudes de beneficios pendientes”, paralizando todas las solicitudes de residencia permanente (green card) y las de la ciudadanía para personas provenientes de Venezuela, Cuba, Haití, Afganistán, Irán, Somalia, Sudán, Yemen, Birmania, Burundi, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Laos, Libia, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.

El USCIS suspende tales solicitudes “hasta una revisión integral, independientemente de la fecha de ingreso”, indica el memorando del organismo difundido este 2 de diciembre.

El director del USCIS, Joseph Edlow, anunció la semana pasada que Estados Unidos pausaba todas las decisiones de asilo “hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y examinado al máximo nivel posible”.

El memorando exige un proceso de “revisión integral”, que incluye posibles entrevistas adicionales para evaluar eventuales “amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad pública”, sobre todo de quienes ingresaron a Estados Unidos el 20 de enero de 2021 o después, fecha en que el presidente Joe Biden asumió el cargo.

A fines de noviembre, después del tiroteo de Washington, el presidente Donald Trump prometió una amplia campaña de represión contra millones de inmigrantes y reexaminar a los refugiados afganos que ingresaron al país mediante el programa de asilamiento de la administración de Joe Biden, cuando se evacuó a decenas de miles de personas de Afganistán durante la retirada estadounidense tras 20 años de guerra.

“Puedo informar esta noche que, con base en la mejor información disponible, el Departamento de Seguridad Nacional confía en que el sospechoso bajo custodia es un extranjero que ingresó a nuestro país desde Afganistán, un infierno en la Tierra”, manifestó Trump. Y agregó que el tirador de había sido "t rasladado en avión por la administración Biden en septiembre de 2021”.

En un discurso pronunciado por la noche, Trump calificó el tiroteo cerca de la Casa Blanca como “un acto de terrorismo” y prometió que su administración “reexaminaría a cada extranjero que haya ingresado a nuestro país desde Afganistán”.

Minutos después del mensaje de Trump, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la suspensión indefinida de todas las solicitudes de inmigración vinculadas a ciudadanos afganos

Trump tildó la admisión de “extranjeros no investigados de todo el mundo” bajo la administración anterior como la “mayor amenaza a la seguridad nacional”.

“No vamos a tolerar este tipo de atentados contra la ley y el orden por parte de personas que ni siquiera deberían estar en nuestro país”, añadió Trump. “Debemos reexaminar a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí ni beneficie a nuestro país”, aseguró.

