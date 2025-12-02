El presidente de USA dijo que "el país que nos inunde con drogas es susceptible de ser atacado"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1995125827986399280&partner=&hide_thread=false “Carteles controlan a Colombia que es un nido de drogas, su presidente es un tipo muy malo, un matón.

No lo vamos a tolerar por mucho tiempo”. @realDonaldTrump pic.twitter.com/Mb6YQ2MODG — Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) November 30, 2025

La respuesta de Gustavo Petro al presidente de USA

El mandatario caribeño le pidió “no atacar la soberanía de Colombia y aprender de nuestra política antidrogas”.

“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU”.

Aseguró Petro que bajo su liderazgo se han destruido 18.400 laboratorios y aseguró que cada 40 minutos es desmantelado uno de estos centros de producción de sustancias ilícitas en su país.

image

Expresó que no debe atacar a Colombia porque podría ser interpretado como un acto de guerra que pondría a tambalear todavía más las relaciones bilaterales entre las naciones.

Le enseño como se destruyen las organizaciones criminales pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas. Le enseño como se destruyen las organizaciones criminales pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas.

Asimismo, recordó que el mandatario estadounidense lo señaló de ser un “líder del narcotráfico” y que lo añadió a la Lista Clinton,

“Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, es Colombia”.