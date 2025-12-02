Donald Trump aseguró el martes 2 de diciembre en USA que "toda nación es susceptible a operaciones militares orientadas al combate del narcotráfico".
TRUMP CONTRA PETRO
El presidente de USA dijo que "el país que nos inunde con drogas es susceptible de ser atacado"
Su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, le respondió al presidente de USA con extrema dureza: “Señor Trump. eso es declarar la guerra”.
El presidente de Estados Unidos dijo que en Colombia se fabrica cocaína que es vendida luego en el territorio de la Unión.
De acuerdo con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, las acciones del gobierno de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico no han dado los resultados esperados.
“El presidente Petro ha permitido que los carteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”, explicó el funcionario Scott Bessent.
La respuesta de Gustavo Petro al presidente de USA
El mandatario caribeño le pidió “no atacar la soberanía de Colombia y aprender de nuestra política antidrogas”.
“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU”.
Aseguró Petro que bajo su liderazgo se han destruido 18.400 laboratorios y aseguró que cada 40 minutos es desmantelado uno de estos centros de producción de sustancias ilícitas en su país.
Expresó que no debe atacar a Colombia porque podría ser interpretado como un acto de guerra que pondría a tambalear todavía más las relaciones bilaterales entre las naciones.
Asimismo, recordó que el mandatario estadounidense lo señaló de ser un “líder del narcotráfico” y que lo añadió a la Lista Clinton,
“Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, es Colombia”.