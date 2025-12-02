El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. reunió a sus principales asesores y miembros del equipo de seguridad nacional para analizar la estrategia de presión: entre los asistentes se encontraban el secretario de Defensa Pete Hegseth, el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine y el secretario de Estado Marco Rubio
CRISIS CON VENEZUELA
Reunión entre Trump y plana mayor: ¿Nueva deadline (fecha límite) para Maduro el viernes 5/12?
La sesión entre Trump y su plana mayor se produjo en medio de operaciones navales que involucran al 30% de la flota de USA. Comunicado el martes 2/12 a las 2 PM
La posibilidad de que el conflicto se prolongue y genere bajas estadounidenses es el escenario más temido para el Jefe de Estado de la Unión.
Trump tiene previsto hacer un anuncio oficial el martes 2/12 a las 2:00 p.m. (hora del Este), sin que por ahora se haya adelantado oficialmente el contenido de su mensaje.
Maduro denuncia “terrorismo psicológico”
El presidente de Venezuela recordó que “ya son 22 semanas en las que los venezolanos han vivido una agresión por parte de Estados Unidos. Se puede calificar como terrorismo psicológico”.
“Son casi 6 meses que nos han puesto a prueba y el pueblo de Venezuela ha puesto a prueba su amor a la Patria”, expresó el jefe de Estado.