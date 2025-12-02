Reunión entre Trump y plana mayor: ¿Nueva deadline (fecha límite) para Maduro el viernes 5/12?

image Donald Trump haría un anuncio sobre Venezuela el martes 2/12 a las 2 PM

Maduro denuncia “terrorismo psicológico”

El presidente de Venezuela recordó que “ya son 22 semanas en las que los venezolanos han vivido una agresión por parte de Estados Unidos. Se puede calificar como terrorismo psicológico”.

“Son casi 6 meses que nos han puesto a prueba y el pueblo de Venezuela ha puesto a prueba su amor a la Patria”, expresó el jefe de Estado.