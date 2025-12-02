urgente24
Reunión entre Trump y plana mayor: ¿Nueva deadline (fecha límite) para Maduro el viernes 5/12?

La sesión entre Trump y su plana mayor se produjo en medio de operaciones navales que involucran al 30% de la flota de USA. Comunicado el martes 2/12 a las 2 PM

02 de diciembre de 2025 - 01:08
Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. reunió a sus principales asesores y miembros del equipo de seguridad nacional para analizar la estrategia de presión: entre los asistentes se encontraban el secretario de Defensa Pete Hegseth, el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine y el secretario de Estado Marco Rubio

La reunión que tuvo lugar en la noche del lunes 1/12 refleja el seguimiento directo del gobierno estadounidense sobre la situación en Venezuela, mientras se mantiene la presión diplomática sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Los próximos pasos sobre Venezuela siguen bajo deliberación dentro del círculo más cercano de seguridad nacional de Trump ya que las opciones serían variadas e incluirían desde bombardeos aéreos con drones hasta un desembarco anfibio. Los próximos pasos sobre Venezuela siguen bajo deliberación dentro del círculo más cercano de seguridad nacional de Trump ya que las opciones serían variadas e incluirían desde bombardeos aéreos con drones hasta un desembarco anfibio.

La posibilidad de que el conflicto se prolongue y genere bajas estadounidenses es el escenario más temido para el Jefe de Estado de la Unión.

Trump tiene previsto hacer un anuncio oficial el martes 2/12 a las 2:00 p.m. (hora del Este), sin que por ahora se haya adelantado oficialmente el contenido de su mensaje.

Donald Trump har&iacute;a un anuncio sobre Venezuela el martes 2/12 a las 2 PM

Maduro denuncia “terrorismo psicológico”

El presidente de Venezuela recordó que “ya son 22 semanas en las que los venezolanos han vivido una agresión por parte de Estados Unidos. Se puede calificar como terrorismo psicológico”.

“Son casi 6 meses que nos han puesto a prueba y el pueblo de Venezuela ha puesto a prueba su amor a la Patria”, expresó el jefe de Estado.

