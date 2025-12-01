Carlos Ruckauf en modo Nostradamus; Trump "no es normal"; Mora Godoy y una insólita confesión

Embed - La bailarina que dejó mudos a todos con sus anécdotas

3-Carlos Ruckauf predijo un ataque de EE.UU. a Venezuela, pero…

El ex gobernador bonaerense y ex vicepresidente Carlos Ruckauf había vaticinado que Estados Unidos atacaría Venezuela el último fin de semana de noviembre.

Donald Trump analiza su próxima jugada, con un fantasma que lo persigue:

No quieren repetir las fallas de Libia y Afganistán, donde la caída de líderes impopulares abrió paso a escenarios aún peores.

4-El INDEC busca números verdes… pero la calle cuenta otra historia

El organismo mezcla pesca, minería y finanzas para mostrar un repunte del consumo, pero en los comercios reina la sequía de ventas: las familias están endeudadas y sin margen para gastar.

Las ofertas de Navidad arrancaron el 1° de diciembre, señal de que el comercio necesita oxígeno urgente.