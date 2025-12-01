urgente24
ACTUALIDAD Carlos Ruckauf > Donald Trump > Mora

RESUMEN AUDIOVISUAL 1/12

Carlos Ruckauf en modo Nostradamus; Trump "no es normal"; Mora Godoy y una insólita confesión

Carlos Ruckauf compró "pescado podrido" en Venezuela; lo de Trump en LATAM "no es normal"; Mora Godoy y una insólita confesión sobre sus amantes.

01 de diciembre de 2025 - 19:27
Carlos Ruckauf

Carlos Ruckauf

1-Revista Time mostró las 100 mejores fotos de 2005

La primera es un retrato inquietante de los presidentes de Rusia, China y Corea del Norte, reunidos en una postal que muchos analistas consideran una advertencia geopolítica.

La segunda: una sátira directa a Donald Trump, que generó polémica en Estados Unidos y abrió debates sobre humor, poder y límites en plena campaña presidencial.

Dos fotos, dos mundos… y un mismo mensaje: 2025 está siendo un año imposible de ignorar.

Seguir leyendo

Embed - Las dos fotos del año según Time que hicieron ruido en todo el mundo

2-Mora Godoy dejó mudos a todos con sus anécdotas

La célebre bailarina de tango reveló historias que dejaron atónita a su entrevistadora: relatos comprometedores, momentos graciosos y confesiones que nadie esperaba.

¿Algún ex habrá reconocido su propio capítulo en la historia?

Embed - La bailarina que dejó mudos a todos con sus anécdotas

3-Carlos Ruckauf predijo un ataque de EE.UU. a Venezuela, pero…

El ex gobernador bonaerense y ex vicepresidente Carlos Ruckauf había vaticinado que Estados Unidos atacaría Venezuela el último fin de semana de noviembre.

Donald Trump analiza su próxima jugada, con un fantasma que lo persigue:

No quieren repetir las fallas de Libia y Afganistán, donde la caída de líderes impopulares abrió paso a escenarios aún peores.

Embed - Ruckauf predijo un ataque de EE.UU. a Venezuela… pero diciembre llegó sin invasión

4-El INDEC busca números verdes… pero la calle cuenta otra historia

El organismo mezcla pesca, minería y finanzas para mostrar un repunte del consumo, pero en los comercios reina la sequía de ventas: las familias están endeudadas y sin margen para gastar.

Las ofertas de Navidad arrancaron el 1° de diciembre, señal de que el comercio necesita oxígeno urgente.

Embed - El INDEC busca números verdes… pero la calle cuenta otra historia

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES