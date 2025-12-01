Advertencia de Donald Trump a Nicolás Maduro: "Debes abandonar Venezuela"

El llamado telefónico entre Trump y el dictador chavista ocurrió la semana pasada en medio de los preparativos de la Casa Blanca para iniciar con los ataques terrestres en la región caribeña, mientras continúa con el asedio por mar al límite de la soberanía de Venezuela y a pocos días de que el Departamento de Seguridad estadounidense formalizara la acusación contra Maduro al que señala como líder del cártel de los Soles, una banda transnacional designada por la cartera estadounidense como una organización terrorista.

image Trump ver sus Nicolás Maduro

En la conversación, Trump le transmitió un mensaje contundente al inquilino de Miraflores: podés salvarte a vos mismo y a tu familia si accedes a "abandonar Venezuela ahora mismo". En el llamado, le dio garantías de seguridad y protección en el exilio, dijeron al Miami Herald fuentes familiarizadas con el intercambio.

Pero, a pesar de la buena predisposición de Trump para negociar la salida pacífica de Maduro, la conversación escaló hacia un punto sin retorno. En ese sentido, según una fuente del Miami Herald, el quiebre en el llamado se generó cuando Maduro pidió "una amnistía global por todos los crímenes que él y su grupo habían cometido, y eso fue rechazado".

Otro momento de discordia aconteció en el momento en el que el chavista dijo que aceptaría retirase del poder solo si le garantizaban que podía seguir manteniendo el control de las fuerzas armadas bolivarianas, similar a lo que ocurrió en Nicaragua en 1991 con Violeta Chamorro.

Un punto de inflexión para no acordar también fue el tiempo, debido a que Trump le exigió a Maduro que debía renunciar al poder inmediatamente, a lo que el dictador se negó. Este diálogo directo se produjo antes de que Trump ordenara el sábado que el espacio aéreo venezolano se cerrara “en su totalidad".

El fallido llamado inaugura un fase de guerra entre Donald Trump y Nicolás Maduro

Después de la fallida conversación entre el líder de la Casa Blanca y su homólogo de Miraflores, el régimen chavista ahora podría estar al borde de ser atacado con bombas. Dicho de otro modo, Estados Unidos estaría ultimando detalles para atacar zonas terrestres venezolanas, así como cuarteles militares y bases en las islas de La Orchila y Los Roques, donde Venezuela mantiene instalaciones militares. El Comando Sur evalúa lanzar ataques terrestres al estilo del operativo de junio en Irán en el que EE.UU. lanzó bombardeos certeros contra la infraestructura militar y nuclear del país persa.

"Creo que las operaciones terrestres en Venezuela comenzarán de forma inminente", advirtió a Fox News Digital la ex diplomática venezolana Vanessa Neumann.

image Donald Trump y Nicolás Maduro.

"La limpieza del espacio aéreo es una indicación y una advertencia pública muy clara de que podrían venir misiles para destruir la infraestructura de mando y control o la infraestructura de represalia", dijo Neumann sobre la orden de Trump que emitió el sábado para cerrar el espacio aéreo venezolano. "Esto no será como romper un frasco en mil pedazos; aquí es donde se puede aumentar la concentración de poder y es más fácil de gestionar", agregó.

"Los objetivos han sido identificados mediante operaciones encubiertas durante los últimos años por personal sobre el terreno", continuó. "Así que están bien mapeados. Este es un escenario de captura o eliminación, pero hay un límite en la cantidad de personas que se pueden eliminar rápidamente", añadió.

El domingo, Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One que no "interpretaran nada" sobre su declaración del espacio aéreo de Venezuela cerrado cuando se le preguntó si un ataque era inminente.

"Maduro tampoco tiene muchas opciones, y su ejército es muy débil ", advirtió.

No se puede perseguir a 30 personas simultáneamente, que están dispersas por todas partes, pero sin duda entre los primeros en la lista estaría el propio Maduro

El jueves pasado, Trump amenazó directamente a Nicolás Maduro: Haremos las cosas "por las buenas o por las malas", anticipó, en un contexto de escalada de tensiones entre ambos gobiernos y mientras se detectaban por radar al menos tres aeronaves militares estadounideses surcando los cielos cercanos a la soberanía de Venezuela. En esa misma jornada, dijo que Estados Unidos “muy pronto” realizará un ataque terrestre en Venezuela, como parte de su plan de lucha en el Caribe contra el flujo de drogas hacia Washington

En los últimos días, y a menos 65 kilómetros de las costas venezolanas, se detectaron un bombardero B-52, dos cazas F/A-18 y otra aeronave de control de operaciones de Estados Unidos, según el portal de rastreo de vuelos, FlightRadar24, a pocas horas de que el gobierno de Trump vinculara oficialmente a Nicolás Maduro como líder del Cártel de los Soles, una banda transnacional a la que EE.UU. designó como “organización terrorista” y a la cual, al igual que el Tren de Aragua, culpa por el flujo de fentanilo hacia Washington.

En tanto, según el Wall Street Journal, Donald Trump estaría barajando tres opciones sobre Venezuela (sanciones, financiamiento a la oposición o "ataque controlado") luego de haber habilitado hace unos meses que la CIA realice operaciones encubiertas en Caracas.

Sobre esa cuestión, funcionarios familiarizados con el despliegue militar estadounidense en el Caribe y cerca de las costas de Venezuela revelaron en exclusiva a The Wall Street Journal que los asesores de la Casa Blanca le han presentado a Donald Trump tres opciones generales para aumentar la presión sobre Maduro.

Una de las medidas contempla la presión económica sobre Venezuela, a través de sanciones y la imposición de aranceles a países que le compren el petróleo a Caracas. Mientras que otra consiste en apoyar y financiar a la oposición venezolana y, al mismo tiempo, incrementar el despliegue militar en el Caribe para intimidar a Maduro a que renuncie.

Finalmente, evalúa también la opción de una campaña de ataques aéreos u operaciones encubiertas dirigidas contra instalaciones y personal gubernamentales y militares, lo que no suena raro luego de haber autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones secretas en Venezuela.

