La inflación de octubre fue del 2,3%, sin embargo, los aumentos previstos para diciembre en los servicios y el transporte superan ese número. Rige desde este lunes (1/12) una suba del 4,4% en los colectivos y el subte pasa a costar $1.207. También suben los peajes.
HASTA $1.435 EL PASAJE
Ya rige el 'tarifazo' en el transporte: Suben colectivos, subte y peajes
Desde este lunes 1/12 los usuarios de colectivos y el subte pagan más caro el pasaje. Las subas superan a la inflación y hasta $1435 con SUBE sin registrar.
Así las cosas, el boleto mínimo de colectivos en la Ciudad costará $593,52, mientras que en el Gran Buenos Aires (GBA) el costo será de $658.
En las 30 líneas de colectivos bajo gestión del Gobierno porteño los valores quedaron de la siguiente manera:
- Tramo entre 0 y 3 kilómetros: : $593,52
- Tramo de 3 a 6 km: $659,50
- Tramo de 6 a 12 km: $710,31
- Viajes de 12 a 27 km: $761,15
Cabe recordar que quienes tengan la tarjeta SUBE sin registrar pagarán entre $1.046,92 y $1.435,34 el boleto.
En cuanto a las más de 200 líneas que circulan en el AMBA y en los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada el boleto mínimo comenzará en $650, con la siguiente progresión.
- 0 a 3 kilómetros: $658,44.
- 3 a 6 kilómetros: $733,5.
- 6 a 12 kilómetros: $790.
- 12 a 27 kilómetros: $846,57.
- Más de 27 kilómetros: $902,73.
En cuanto a los colectivos interurbanos de media distancia el boleto mínimo pasa a costar $866,28 pero con SUBE sin registrar el boleto mínimo asciende a los $1.377,39. El cobro por kilómetro será de $33,46 con SUBE nominalizada y $53,20 sin nominalizar. La tarifa base en terminales inicia en $219,05 ($348,29 con SUBE sin nominalizar).
Peajes y subte
Por su parte, el pasaje en el subte pasará a costar $1.206. Pero se mantienen los descuentos para pasajeros frecuentes, quienes deben abonar siempre con el mismo medio de pago para comenzar a percibir el beneficio a partir del viaje 21:
- Entre 21 y 30 viajes: $964,80 por pasaje.
- Entre 31 y 40: $844,20.
- De 41 viajes en adelante: $723,60.
El Premetro pasó a costar $422,10.
En relación a los peajes, en hora pico costarán $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la autopista Illia para vehículos particulares, mientras que en hora no pico los valores serán $3.466,55 y $1.444,25, respectivamente.
