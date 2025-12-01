urgente24
HASTA $1.435 EL PASAJE

Ya rige el 'tarifazo' en el transporte: Suben colectivos, subte y peajes

Desde este lunes 1/12 los usuarios de colectivos y el subte pagan más caro el pasaje. Las subas superan a la inflación y hasta $1435 con SUBE sin registrar.

01 de diciembre de 2025 - 08:42
Los colectivos y el subte aumentan y afectan fuerte a los usuarios del AMBA.

La inflación de octubre fue del 2,3%, sin embargo, los aumentos previstos para diciembre en los servicios y el transporte superan ese número. Rige desde este lunes (1/12) una suba del 4,4% en los colectivos y el subte pasa a costar $1.207. También suben los peajes.

Colectivos hasta +14,3%

El aumento que se aplica en el boleto del colectivo es del 2% más el índice de inflación, por lo que el incremento alcanza el 4,3%, pero en la provincia de Buenos Aires es mucho más fuerte ya que se agregó una suba adicional del 10% haciendo un total del 14,3%.

Así las cosas, el boleto mínimo de colectivos en la Ciudad costará $593,52, mientras que en el Gran Buenos Aires (GBA) el costo será de $658.

Los colectivos aumentan hasta 14% en el AMBA.

En las 30 líneas de colectivos bajo gestión del Gobierno porteño los valores quedaron de la siguiente manera:

  • Tramo entre 0 y 3 kilómetros: : $593,52
  • Tramo de 3 a 6 km: $659,50
  • Tramo de 6 a 12 km: $710,31
  • Viajes de 12 a 27 km: $761,15

Cabe recordar que quienes tengan la tarjeta SUBE sin registrar pagarán entre $1.046,92 y $1.435,34 el boleto.

En cuanto a las más de 200 líneas que circulan en el AMBA y en los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada el boleto mínimo comenzará en $650, con la siguiente progresión.

  • 0 a 3 kilómetros: $658,44.
  • 3 a 6 kilómetros: $733,5.
  • 6 a 12 kilómetros: $790.
  • 12 a 27 kilómetros: $846,57.
  • Más de 27 kilómetros: $902,73.

En cuanto a los colectivos interurbanos de media distancia el boleto mínimo pasa a costar $866,28 pero con SUBE sin registrar el boleto mínimo asciende a los $1.377,39. El cobro por kilómetro será de $33,46 con SUBE nominalizada y $53,20 sin nominalizar. La tarifa base en terminales inicia en $219,05 ($348,29 con SUBE sin nominalizar).

El subte aumenta desde este lunes 1/12 pero se mantienen los beneficios por pasajero frecuente.

Peajes y subte

Por su parte, el pasaje en el subte pasará a costar $1.206. Pero se mantienen los descuentos para pasajeros frecuentes, quienes deben abonar siempre con el mismo medio de pago para comenzar a percibir el beneficio a partir del viaje 21:

  • Entre 21 y 30 viajes: $964,80 por pasaje.
  • Entre 31 y 40: $844,20.
  • De 41 viajes en adelante: $723,60.

El Premetro pasó a costar $422,10.

En relación a los peajes, en hora pico costarán $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la autopista Illia para vehículos particulares, mientras que en hora no pico los valores serán $3.466,55 y $1.444,25, respectivamente.

