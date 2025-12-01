Ya rige el 'tarifazo' en el transporte: Suben colectivos, subte y peajes

En cuanto a las más de 200 líneas que circulan en el AMBA y en los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada el boleto mínimo comenzará en $650, con la siguiente progresión.

0 a 3 kilómetros: $658,44.

3 a 6 kilómetros: $733,5.

6 a 12 kilómetros: $790.

12 a 27 kilómetros: $846,57.

Más de 27 kilómetros: $902,73.

En cuanto a los colectivos interurbanos de media distancia el boleto mínimo pasa a costar $866,28 pero con SUBE sin registrar el boleto mínimo asciende a los $1.377,39. El cobro por kilómetro será de $33,46 con SUBE nominalizada y $53,20 sin nominalizar. La tarifa base en terminales inicia en $219,05 ($348,29 con SUBE sin nominalizar).

Subte-multipago.jpeg El subte aumenta desde este lunes 1/12 pero se mantienen los beneficios por pasajero frecuente.

Peajes y subte

Por su parte, el pasaje en el subte pasará a costar $1.206. Pero se mantienen los descuentos para pasajeros frecuentes, quienes deben abonar siempre con el mismo medio de pago para comenzar a percibir el beneficio a partir del viaje 21:

Entre 21 y 30 viajes: $964,80 por pasaje.

Entre 31 y 40: $844,20.

De 41 viajes en adelante: $723,60.

El Premetro pasó a costar $422,10.

En relación a los peajes, en hora pico costarán $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la autopista Illia para vehículos particulares, mientras que en hora no pico los valores serán $3.466,55 y $1.444,25, respectivamente.

