Honduras: se impone la derecha (Nasry Asfura) sobre el centro (Salvador Nasralla)

La elección fue observada por decenas de organizaciones nacionales e internacionales, entre las que se encuentra la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los presidentes de Honduras solo pueden ejercer el cargo en un mandato de cuatro años, por lo que la actual presidenta, Xiomara Castro, quien fue la primera mujer en asumir el cargo en 2021 por el partido Libre, no figuró en la boleta electoral. Ella respaldó a Rixi Moncada para que ocupara su lugar.

Esta última candidata acusó a Trump de interferir en las elecciones, calificando el respaldo a su oponente de derecha de "totalmente intervencionista".

image Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional, recibió el apoyo explícito del presidente Donald Trump.

Argentina y Honduras, la historia se repite

Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional, recibió el apoyo explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump:

Si Tito Asfura asumiera la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindaría un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no ganara, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a un país, sin importar cuál sea.

Asfura, de 72 años, se ha comprometido a generar "desarrollo y oportunidades para todos", "facilitar la inversión extranjera y nacional en el país" y "generar empleo para todos".

Sin embargo, su partido se ha visto plagado de escándalos y acusaciones de corrupción en los últimos años, incluyendo la condena del exlíder de la formación y expresidente Juan Orlando Hernández.

Cualquier parecido con Argentina no es pura coincidencia.