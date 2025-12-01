Con el 35% de los votos escrutados en Honduras, se apreciaba una reñida lucha entre Asfura (derecha) con poco más del 40% y Nasrralla (centro) quien llegaba menos de 2 puntos detrás. La oficialista Rixi Moncada (progresista) oscilaría en torno al 20%.
NUEVA INTERFERENCIA DE TRUMP
Honduras: se impone la derecha (Nasry Asfura) sobre el centro (Salvador Nasralla)
El domingo 30/11 Honduras vivió uno de los procesos más decisivos de los últimos años. La candidata oficialista elegida por Xiomara Castro quedaría en 3er lugar
Los hondureños eligieron nuevo presidente en unas reñidas elecciones marcadas por las amenazas de Donald Trump quien denunció de manera adelantada la existencia de un supuesto fraude.
Fue una contienda a 3 bandas entre la exministra de Defensa Rixi Moncada, del partido izquierdista Libre; el presentador de televisión Salvador Nasralla, del centrista Partido Liberal; y el empresario Nasry "Tito" Asfura, del derechista Partido Nacional.
El nuevo gobierno que salga de estas elecciones tendrá que responder a las expectativas de un país donde más del 60% de los hogares vive en condiciones de pobreza y cuya realidad está marcada por el crimen organizado, la violencia política y la corrupción.
La elección fue observada por decenas de organizaciones nacionales e internacionales, entre las que se encuentra la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los presidentes de Honduras solo pueden ejercer el cargo en un mandato de cuatro años, por lo que la actual presidenta, Xiomara Castro, quien fue la primera mujer en asumir el cargo en 2021 por el partido Libre, no figuró en la boleta electoral. Ella respaldó a Rixi Moncada para que ocupara su lugar.
Esta última candidata acusó a Trump de interferir en las elecciones, calificando el respaldo a su oponente de derecha de "totalmente intervencionista".
Argentina y Honduras, la historia se repite
Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional, recibió el apoyo explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump:
Asfura, de 72 años, se ha comprometido a generar "desarrollo y oportunidades para todos", "facilitar la inversión extranjera y nacional en el país" y "generar empleo para todos".
Sin embargo, su partido se ha visto plagado de escándalos y acusaciones de corrupción en los últimos años, incluyendo la condena del exlíder de la formación y expresidente Juan Orlando Hernández.