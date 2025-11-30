El presidente Donald Trump dijo que indultaría al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena de 45 años por narcotráfico.
EL CASO JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ
Donald Trump indulta a expresidente narco ¿cambia algo para Lorena Villaverde?
Donald Trump dijo que indultaría al condenado expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Lorena Villaverde intenta asumir como senadora nacional.
Trump posteó en su red Truth Social que Hernández ha sido tratado “muy duramente e injustamente”.
“FELICITACIONES A JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ POR SU PRÓXIMO INDULTO”, escribió Trump.
El tema se sigue con interés en la Argentina. La diputada nacional y senadora nacional electa Lorena Villaverde (LLA / Río Negro), volvió poner al partido de Javier Milei en una situación incómoda.
Villaverde estuvo en el Senado el viernes 28/11 junto a su mano derecha, Julián Goinhex, y el abogado Damián Torres, pero no pudo asumir. La Libertad Avanza envió el pliego a la Comisión de Acuerdos. Al menos no fue rechazado.
El caso Hernández
Hernández fue condenado en 2024 por ayudar a cárteles de la droga a introducir cientos de toneladas de cocaína en USA, a cambio de millones de dólares en sobornos, un caso inusual de un exjefe de Estado extranjero procesado en territorio estadounidense.
El ex fiscal general de USA, Merrick B. Garland, declaró entonces que Hernández abusó de su cargo como Presidente para "gestionar el país como un narcoestado".
Trump, quien respaldó para nuevo Presidente a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional conservador (de Hernández) y exalcalde de Tegucigalpa, describió a Asfura como “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras”. Según él, “si (Asfura) no gana, Estados Unidos no estará derrochando dinero (en Honduras)”.
“Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narcomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño”, dijo Trump.
Durante su 1er. mandato, Trump elogió públicamente a Hernández como aliado en materia de migración y seguridad, elogiándolo por “frenar el narcotráfico a un nivel sin precedentes”. Al mismo tiempo, los fiscales federales de Nueva York construían discretamente un extenso caso de narcotráfico contra el líder hondureño.
El caso
Durante años, el Departamento de Justicia de USA y la Administración de Control de Drogas (DEA) dedicaron recursos a desarrollar el caso contra Hernández, centrándose en la logística detrás del envío de 400 toneladas de cocaína a USA a través de Honduras entre 2004 y 2022.
Damian Williams, ex fiscal estadounidense del Distrito Sur de Nueva York, dijo entonces que Hernández estaba “en el centro de una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo”.
Honduras, uno de los países más pobres del hemisferio occidental, ha sido durante mucho tiempo el origen de migrantes que huyen de la violencia endémica y el desempleo hacia USA.
Algunos analistas dijeron que el respaldo de Trump a Asfura corre el riesgo de provocar una reacción negativa contra el candidato.
El anuncio de Trump de indultar a Hernández y su pedido de que los hondureños voten por Asfura ayudarán a Moncada, dijo Reinaldo Mendoza, un jubilado de la ciudad de San Pedro Sula.
“No hay clamor por el regreso o el perdón de Hernández excepto por parte de su familia”, dijo Eric Olson, experto en Honduras de la Fundación Internacional de Seattle.
“Es responsable de la muerte de innumerables ciudadanos estadounidenses y ahora será indultado por Donald Trump”, declaró el viernes el representante Joaquín Castro (demócrata por Texas). “No me digan que Donald Trump está matando gente en barcos en el Caribe para frenar el narcotráfico”.
