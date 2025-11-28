Los F-16, rumbo a Argentina y con Milei disponible: En qué parte del mundo están

Para esa fecha, el Ministerio de Defensa programó un acto a la altura de uno de los hitos de gestión más importantes. El evento se realizaría al cierre de la gestión de Luis Petri, ministro saliente y diputado electo por Mendoza que asumirá funciones a partir del 10 de diciembre.

Respecto a ello, la presencia del presidente Javier Milei en el momento del arribo de los aviones en Córdoba fue una de las mayores dudas en las últimas semanas. La invitación que el mandatario argentino obtuvo de la FIFA para presenciar el sorteo de la Copa del Mundo en Estados Unidos coincidía con la fecha de llegada de los F-16.

Sin embargo, el viaje de Milei a Norteamérica fue descartado en horas recientes por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuestión que reflotó la agenda original para los aviones de combate incorporados. Algo especialmente importante teniendo en cuenta la vinculación que la Casa Rosada pretende ensayar con las Fuerzas Armadas.

F16 P Uno de los F-16 de Argentina.

Río Cuarto, hogar provisorio de los F-16

La expectativa que generó el arribo de los F-16 en Río Cuarto fue grande. El suceso implica la recuperación de la presencia supersónica en la zona, aunque siendo un hogar de carácter provisorio.

En ese sentido, el destino final de los F-16 argentinos sería la Base Aérea de Tandil, que actualmente se encuentra bajo obras y que demoraría un largo tiempo en adaptarse al nuevo sistema de armas. Ese lugar será el hogar permanente de las 24 unidades adquiridas por Argentina, en un intento por recuperar la soberanía del espacio aéreo nacional.

