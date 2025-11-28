Franco Colapinto está en Qatar, donde este domingo 30 de noviembre se llevará a cabo el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. El piloto no tuvo un buen entrenamiento ya que quedó último y su Alpine quedó dañado por salirse de la pista. ¿Qué va a pasar con el argentino?
EN QATAR
Malas noticias para Franco Colapinto: su Alpine quedó dañado y peligra la carrera
Franco Colapinto realizó el entrenamiento en Qatar con su Alpine pero tuvo un incidente que podría costarle caro: peligra su carrera en la Fórmula 1.
Todas las miradas estaban puestas en Colapinto y su único entrenamiento previo al GP de Qatar. A pesar de utilizar los neumáticos blandos, el piloto no pudo avanzar posiciones y terminó último antes de la Sprint Qualy. Sin embargo, su auto quedó con "daños considerables" y su equipo deberá trabajar contrarreloj.
Franco Colapinto y su incidente en Qatar
A las 14.30 de Argentina será la Sprint Qualy y el monoplaza de Colapinto se encuentra dañado. Ahora resta saber si su equipo podrá revertir lo ocurrido y dejar el auto en condiciones para la Qualy. Por el momento el argentino está a la expectativa.
Colapinto no fue el único con problemas, ya que Lando Norris (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) sufrieron al también al principio con la dirección. Este GP podría ser decisivo ya que Norris podría ser campeón. Verstappen o Piastri podrían sobrepasarlo si se dan ciertas condiciones.
Alpine trabaja contrarreloj para que Colapinto pueda correr la Sprint y estar a punto de cara a la carrera del próximo domingo a las 13 (hora Argentina). Tras la temporada, la escudería francesa prepara cambios significativos en los motores de sus monoplaza de cara al 2026.
------------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
El feroz cruce de Franco Colapinto con reconocido piloto de Fórmula 1: "Siempre lo mismo"
Ariana Grande y su "guardaespaldas": La relación más tóxica y rara de todo Hollywood
La AFA le regala a Javier Milei un 'tapón' para el Indec
Fuerte polémica en River por lo que dicen sobre Marcelo Gallardo y Enzo Pérez