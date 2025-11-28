urgente24
ACTUALIDAD Franco Colapinto > Fórmula 1 > Alpine

EN QATAR

Malas noticias para Franco Colapinto: su Alpine quedó dañado y peligra la carrera

Franco Colapinto realizó el entrenamiento en Qatar con su Alpine pero tuvo un incidente que podría costarle caro: peligra su carrera en la Fórmula 1.

28 de noviembre de 2025 - 13:21
Franco Colapinto y un problema complicado de cara al GP de Qatar.

Franco Colapinto y un problema complicado de cara al GP de Qatar.

Franco Colapinto está en Qatar, donde este domingo 30 de noviembre se llevará a cabo el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. El piloto no tuvo un buen entrenamiento ya que quedó último y su Alpine quedó dañado por salirse de la pista. ¿Qué va a pasar con el argentino?

Todas las miradas estaban puestas en Colapinto y su único entrenamiento previo al GP de Qatar. A pesar de utilizar los neumáticos blandos, el piloto no pudo avanzar posiciones y terminó último antes de la Sprint Qualy. Sin embargo, su auto quedó con "daños considerables" y su equipo deberá trabajar contrarreloj.

image

Franco Colapinto y su incidente en Qatar

A las 14.30 de Argentina será la Sprint Qualy y el monoplaza de Colapinto se encuentra dañado. Ahora resta saber si su equipo podrá revertir lo ocurrido y dejar el auto en condiciones para la Qualy. Por el momento el argentino está a la expectativa.

Seguir leyendo

Colapinto no fue el único con problemas, ya que Lando Norris (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) sufrieron al también al principio con la dirección. Este GP podría ser decisivo ya que Norris podría ser campeón. Verstappen o Piastri podrían sobrepasarlo si se dan ciertas condiciones.

Alpine trabaja contrarreloj para que Colapinto pueda correr la Sprint y estar a punto de cara a la carrera del próximo domingo a las 13 (hora Argentina). Tras la temporada, la escudería francesa prepara cambios significativos en los motores de sus monoplaza de cara al 2026.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES