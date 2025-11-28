Se relame Doble Amarilla: Insólito lo de Federico Sturzenegger en Gimnasia de La Plata

Uno de los funcionarios destinados a impulsar ese proyecto es Federico Sturzenegger, quien protagonizó una situación insólita con Gimnasia de La Plata que fue celebrada por Doble Amarilla, medio afín a la AFA.

Según confirmaron, el club decidió darle de baja el carnet de socio a Sturzenegger por una deuda de 105.000 pesos.

“No podrá participar de las elecciones de este sábado en el Tripero, ya que no se encuentra al día y mantiene una deuda de aproximadamente cuatro meses”, informó Doble Amarilla.

GIMNASIA DIO DE BAJA A STURZENEGGER POR RATÓN

Federico Sturzenegger es uno de los fervientes devotos de la Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) con las que el gobierno busca privatizar el fútbol.



Federico Sturzenegger es uno de los fervientes devotos de la Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) con las que el gobierno busca privatizar el fútbol.



Tal como lo hizo con Macri, el ministro de Desregulación impulsa las SAD

Lo que se le viene a Gimnasia de La Plata

Gimnasia atraviesa una situación particular tanto en lo futbolístico como en lo institucional.

El próximo sábado 29 de noviembre se celebrarán elecciones que definirán el futuro del club.

En lo deportivo, el Lobo —que hasta las últimas fechas del Torneo Clausura de la Liga Profesional luchaba por evitar el descenso— logró clasificar a los playoffs y ya se encuentra en los cuartos de final.

Dio la sorpresa al vencer a Unión en Santa Fe y ahora deberá enfrentar a Barracas Central como visitante.

El partido se disputará el lunes 1 de diciembre a las 17:00, con Hernán Mastrángelo como árbitro principal y Jorge Baliño a cargo del VAR.

Embed

El ganador se enfrentará al triunfador del duelo entre Central Córdoba y Estudiantes de La Plata, dejando abierta la posibilidad de un clásico en semifinales.

