NO SE PUEDE CREER

Se relame Doble Amarilla: Insólito lo de Federico Sturzenegger en Gimnasia de La Plata

Federico Sturzenegger es hincha de Gimnasia de La Plata. Se relame Doble Amarilla por lo que pasó con el funcionario del gobierno de Javier Milei.

28 de noviembre de 2025 - 11:23
Por ahora, este objetivo gubernamental no ha avanzado y recientemente se produjo un episodio relacionado con el Ministro de Desregulación y Transformación que fue celebrado por Doble Amarilla, un medio alineado con la AFA.

Este nuevo capítulo se produce después de que la Asociación del Fútbol Argentino sancionara a Estudiantes de La Plata y a su presidente, Juan Sebastián Verón, por haberle dado la espalda a Rosario Central durante el pasillo protocolar.

Hacía tiempo que el Gobierno no apuntaba directamente contra la AFA; los cruces anteriores se habían centrado, sobre todo, en el debate por la implementación de las SAD.

Uno de los funcionarios destinados a impulsar ese proyecto es Federico Sturzenegger, quien protagonizó una situación insólita con Gimnasia de La Plata que fue celebrada por Doble Amarilla, medio afín a la AFA.

Según confirmaron, el club decidió darle de baja el carnet de socio a Sturzenegger por una deuda de 105.000 pesos.

“No podrá participar de las elecciones de este sábado en el Tripero, ya que no se encuentra al día y mantiene una deuda de aproximadamente cuatro meses”, informó Doble Amarilla.

Lo que se le viene a Gimnasia de La Plata

Gimnasia atraviesa una situación particular tanto en lo futbolístico como en lo institucional.

El próximo sábado 29 de noviembre se celebrarán elecciones que definirán el futuro del club.

En lo deportivo, el Lobo —que hasta las últimas fechas del Torneo Clausura de la Liga Profesional luchaba por evitar el descenso— logró clasificar a los playoffs y ya se encuentra en los cuartos de final.

Dio la sorpresa al vencer a Unión en Santa Fe y ahora deberá enfrentar a Barracas Central como visitante.

El partido se disputará el lunes 1 de diciembre a las 17:00, con Hernán Mastrángelo como árbitro principal y Jorge Baliño a cargo del VAR.

El ganador se enfrentará al triunfador del duelo entre Central Córdoba y Estudiantes de La Plata, dejando abierta la posibilidad de un clásico en semifinales.

