Vuelos multidestino: Tucumán-Los Ángeles o Neuquén-Miami será posible por una aerolínea de Perú

Según el comunicado oficial de Transporte, las ciudades que quedaron habilitadas a tal fin fueron Miami, Nueva York, Los Ángeles, Washington D.C., San Francisco, Orlando, Río de Janeiro (Brasil), Punta Cana y Santo Domingo (República Dominicana). Además, se anunció el comienzo de la explotación de la ruta entre Lima (Perú) - San Pablo (Brasil) - Buenos Aires (Argentina) con siete frecuencias semanales.

Bajo esa lógica, LATAM Perú quedó en condiciones de ofrecer vuelos entre ciudades argentinas y destinos inéditos. Esto puede darse con una escala de bajada en Lima o con una para técnica en ese aeropuerto sin descenso de pasajeros, lo que en aviación se considera un “vuelo directo” en términos técnicos.

Además de las ciudades autorizadas, los pasajeros del interior argentino también podrán acceder a las múltiples opciones que ofrece el hub de Lima. Cuenta con 71 destinos alcanzando ciudades en Europa, Asia y América.

31434.webp Nueva opción de cuotas para vuelos al exterior.

Cielos Abiertos o desregulación

Según el Gobierno nacional, este tipo de autorizaciones amplían la competencia en el mercado aerocomercial local con destinos internacionales. Al igual que el caso de LATAM Perú, Transporte autorizó más de 39 nuevas conexiones internacionales en los últimos meses, gran mayoría de ellas en aerolíneas de radicación extranjera.

Como resultado de estas políticas, Argentina suscribió en total 52 Memorandos de Entendimiento y tratados de cielos abiertos con países de todo el mundo, constituyendo un récord global en cantidad y tiempo de aplicación. Así, ya se establecieron 39 nuevas conexiones internacionales que se encuentran operativas, fomentando un entorno de libre mercado e impulsando el desarrollo del turismo, indicaron.

Más noticias en Urgente24:

Preocupa el futuro de un frigorífico: Trabajadores al borde del abismo

El 28/11 se iba a aprobar el diploma de Lorena Villaverde, pero... el tema vuelve a comisión

Milei cancela su viaje al sorteo del Mundial 2026 y escala tensiones con la AFA

Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos