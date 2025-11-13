Vuelos de carga: Transporte autorizó a una aerolínea brasileña

Azul.jpg Azul, autorizada a operar vuelos de carga en Argentina.

Competencia para los vuelos de Aerolíneas Argentinas

El ingreso de Azul al mercado internacional de logística será una competencia directa para las aspiraciones de Aerolíneas Argentinas, que recientemente inauguró su servicio cargo. Desde 2023, la estatal comenzó a ofrecer vuelos exclusivos de carga, además de extender en su red de rutas comerciales la posibilidad de despacho de cargamento, ampliando su llegada a distintos destinos.

De hecho el proyecto de Aerolíneas Cargo ocupó dos aeronaves con ese fin en específico y una transformación de imagen. Se trata de dos Boeing 787-800 que fueron reconvertidos en aviones de carga para atender la creciente demanda logística a partir de la apertura de los sistemas puerta a puerta y las compras de comercio internacional.

A nivel de carga doméstica, el informe más reciente de ANAC (septiembre) reveló que Aerolíneas Cargo dominó el mercado interno con el 96% de los vuelos de carga ejecutados. Mientras tanto, a nivel internacional la estatal quedó tercera en importaciones (9% de la carga) a la vez que fue primera en exportaciones (11%).

En lo que va del año, en Argentina se transportaron vía aérea más de 18.000 toneladas de carga, lo que reveló un crecimiento del 10% respecto al 2024.

Azul en Argentina

La presencia de Azul en Argentina data de la pre pandemia y la primera versión de “Cielos Abiertos”, bajo la administración de Mauricio Macri. La empresa brasileña desembarcó en el mercado local para competir fuerte en destinos turísticos, pero la irrupción de la pandemia hizo cesar inmediatamente sus operaciones, abandonando el mercado por algunos años.

Con base de operaciones en San Pablo, la aerolínea es una de las más “jóvenes” de Brasil (2008), con fuerte presencia en el mercado de ese país y con conexiones directas al mercado de Estados Unidos y Europa.

