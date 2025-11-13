Polémica en Boca: Insólito lo de TyC Sports y ESPN con Claudio Úbeda

Paredes, además dijo: “Claudio Úbeda nos pide algo muy parecido a lo que los pide Lionel Scaloni en la Selección Argentina".

Esta afirmación del volante campeón del mundo, llevó a que ESPN y TyC Sports hablen sobre esta comparación.

TyC en el programa de Daniel Retamozzo tuvo un graph que fue levantado por varios en redes sociales: "Úbeda, el ´Scaloni´de la Boca: ¿nace un ciclo mega exitoso". De fondo, se podía ver una foto con el título: "Ubedoni".

image

ESPN también hizo lo propio en la mañana de este 13 de noviembre en el programa conducido por Luciana Rubinska: "¿arrancó la Sifoneta?", se preguntó el graph.

Lo cierto es que se ve una banca importante del plantel hacia el entrenador y una mejora paulatina desde lo futbolístico. Será interesante ver el final del año en el Xeneize.

Lo que le queda a Boca Juniors

Si bien Boca Juniors logró ganar en el Superclásico y clasificó de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, aún tiene el objetivo de quedarse con el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El partido del próximo domingo 16 de noviembre será importante para el Xeneize.

Se enfrentará a Tigre en la Bombonera desde las 20:15 horas y buscará terminar primero de la zona A.

Para ello, tiene tres resultados que son:

Ganar (no dependería de nadie)

Empatar y que Unión no gane por 7 goles

Perder, que Unión no gane y que Central Córdoba no gane por 8.

Embed

Si termina puntero en su grupo, se asegura jugar en condición de local hasta la final del Torneo Clausura, con lo que implica jugar en la Bombonera.

+ en golazo 24

Qué se juega cada equipo en la última fecha del Torneo Clausura

Fernando Espinoza fulminó y advirtió a Ricardo Caruso Lombardi: "Lo vamos a buscar a él..."

La tremenda acusación de Chiqui Tapia a los dirigentes de San Lorenzo