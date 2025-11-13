Boca Juniors viene de ganarle a River Plate en el Superclásico del fútbol argentino, clasificó a la Copa Libertadores 2026 y muy posiblemente termine primero en su zona del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En las últimas horas, el nombre de Claudio Úbeda, está en el foco de todos los simpatizantes Xeneizes.
¿QUÉ HICIERON?
Polémica en Boca: Insólito lo de TyC Sports y ESPN con Claudio Úbeda
En Boca Juniors (y River Plate) hay polémica por lo de TyC Sports y ESPN con el entrenador del Xeneize Claudio Úbeda.
El hecho de haber logrado acceder a la competencia más importante a nivel continental hizo que se genere un debate acerca del entrenador del club de la Ribera. ESPN y TyC Sports tuvieron polémicos graphs y comentarios al respecto.
ESPN, TyC Sports y Claudio Úbeda
Luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda fue confirmado como entrenador de Boca Juniors, al menos hasta fin de año.
El debate de si debe continuar o no el año que viene está más latente que nunca y varios futbolistas del Xeneize fueron consultados por el DT.
Sin ir más lejos, Leandro Paredes, titular y capitán de Boca, aseguró: “el cuerpo Técnico lo está haciendo muy bien y tiene nuestro apoyo”.
Paredes, además dijo: “Claudio Úbeda nos pide algo muy parecido a lo que los pide Lionel Scaloni en la Selección Argentina".
Esta afirmación del volante campeón del mundo, llevó a que ESPN y TyC Sports hablen sobre esta comparación.
TyC en el programa de Daniel Retamozzo tuvo un graph que fue levantado por varios en redes sociales: "Úbeda, el ´Scaloni´de la Boca: ¿nace un ciclo mega exitoso". De fondo, se podía ver una foto con el título: "Ubedoni".
ESPN también hizo lo propio en la mañana de este 13 de noviembre en el programa conducido por Luciana Rubinska: "¿arrancó la Sifoneta?", se preguntó el graph.
Lo cierto es que se ve una banca importante del plantel hacia el entrenador y una mejora paulatina desde lo futbolístico. Será interesante ver el final del año en el Xeneize.
Lo que le queda a Boca Juniors
Si bien Boca Juniors logró ganar en el Superclásico y clasificó de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, aún tiene el objetivo de quedarse con el Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El partido del próximo domingo 16 de noviembre será importante para el Xeneize.
Se enfrentará a Tigre en la Bombonera desde las 20:15 horas y buscará terminar primero de la zona A.
Para ello, tiene tres resultados que son:
- Ganar (no dependería de nadie)
- Empatar y que Unión no gane por 7 goles
- Perder, que Unión no gane y que Central Córdoba no gane por 8.
Si termina puntero en su grupo, se asegura jugar en condición de local hasta la final del Torneo Clausura, con lo que implica jugar en la Bombonera.
