Los dirigentes del Galatasaray de Turquía no le tuvieron piedad al delantero argentino Mauro Icardi por su estado físico tras la caída ante Kocaelispor por 1-0 aunque se especula que Juan Sebastián Verón lo podría incorporar a Estudiantes de La Plata.
TURQUIA
Galatasaray liquidó a Mauro Icardi por estar "gordo" pero Verón lo traería a Estudiantes
Los directivos del Galatasaray estallaron de la bronca contra Mauro Icardi por su estado físico y Juan Sebastián Verón se lo llevaría a Estudiantes de La Plata.
Pese a mantenerse en la cima de la Superliga turca con 29 puntos y en zona de playoffs en la Champions League, el clima interno se tensó. En la reunión mensual del Consejo del club, uno de los directivos lanzó fuertes críticas a varias figuras, entre ellas a Icardi.
¿Qué fue lo que dijeron los directivos del Galatasaray sobre Mauro Icardi?
Según reveló el portal Hurriyet, el dirigente Turcan Bolayr tomó la palabra con tono vehemente y apuntó primero a algunos jugadores locales. “Con la entrada de Bar Alper Ylmaz se rompió la mecánica de Victor Osimhen... Si aparece un interesado y pagan bien en enero, digamos adiós”, declaró ante el resto de los presentes.
El momento más tenso llegó cuando Bolayr se refirió al capitán argentino. “No puede correr, no puede perder el exceso de peso, pero se ve obligado a parecer simpático. ¡No puede ser! El futbolista es un soldado... Si no hacés esto, no puedes jugar en Galatasaray”, disparó. Y agregó que, a su entender, el delantero “no está apto para disputar 90 minutos”. El presidente Dursun Özbek intentó frenar el tono de la discusión, pero el dirigente insistió: “No estoy diciendo nada incorrecto, tampoco insulto a nadie”.
Las estadísticas de Mauro Icardi en el Galatasaray y la duración de su contrato
Icardi llegó al club turco en 2022, procedente del PSG. Desde entonces, acumula 102 partidos, 67 goles y 22 asistencias. Además, cosechó cinco títulos. Y en la actualidad, tras una extensa rehabilitación por una lesión ligamentaria, ha marcado 6 goles en 534 minutos repartidos en 14 partidos.
La continuidad del punta ingresó en el terreno de la incertidumbre hace varias semanas. Según indicaron los medios de Estambul, el rosarino percibe actualmente 11.5 millones de dólares por temporada, aunque plantearon que estaría dispuesto a firmar un nuevo contrato por USD 7 millones anuales, renunciando además a los pagos adicionales contemplados en su acuerdo vigente. Para definir su futuro, el atacante esperaba una decisión por parte de la directiva del Galatasaray. El presidente del club ha declarado que considera prematuro abordar la cuestión de un nuevo contrato y ha señalado que la determinación final dependerá también del informe que el cuerpo técnico presente sobre el rendimiento del jugador.
El interés por Mauro Icardi entre los que figura Estudiantes de La Plata
En el medio, según Hurriyet, clubes del continente americano habrían sondeado la situación de Icardi vía su representante. El Club América de México y Estudiantes de Argentina se contactaron para conocer las condiciones de un posible traspaso al finalizar la temporada. La institución que preside Juan Sebastián Verón habría sido la que mostró un interés más firme, con la intención de convencer al jugador de regresar a su país natal, donde residen sus hijos tras la separación del deportista de la modelo y conductora Wanda Nara.
En el medio, corrió la versión de que el club saudí NEOM SC presentó una oferta de diez millones de euros anuales (11.700.000 dólares) para quedarse con sus servicios. Y, en las últimas horas, Tuttosport remarcó que el Milan ha puesto la mira en el delantero argentino.
“La China está infeliz en Estambul, quiere vivir en Italia tanto para estar cerca de su familia como por su vida profesional, y por eso le pidió a Icardi que se marchara a otro club”, subrayó Hurriyet. Un desembarco del ariete en el Rossonero provocaría un sismo en la ciudad de la moda: jugó seis temporadas en el Inter, donde llegó a ser capitán.
