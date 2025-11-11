El jueves (13/11) Julio De Vido quedará detenido (condena confirmada)

La sentencia fue luego revisada por Casación, que confirmó la culpabilidad y ordenó ajustar la pena. Este año, tras una audiencia especial, los jueces fijaron el monto final en cuatro años. La fiscalía pedía una sanción más dura y la defensa, una reducción. Ninguno convenció a los magistrados.

La estrategia final de Julio De Vido que no prosperó

En la última etapa del proceso, los abogados del exministro intentaron que la causa prescribiera. También cuestionaron la comparación entre las penas aplicadas a De Vido y las de otros funcionarios involucrados en el mismo entramado. Ninguno de esos planteos prosperó.

Al rechazar los recursos, el máximo tribunal dejó cerrada la discusión. La condena queda ahora en condiciones de ejecutarse.

El contexto: el juicio que marcó un antes y un después

La tragedia de Once sigue siendo uno de los episodios más dramáticos de la historia ferroviaria argentina. El tren que ingresó a la estación con exceso de velocidad tenía sistemas de seguridad desconectados y una estructura que hacía tiempo venía degradándose.

Las investigaciones que siguieron mostraron la dimensión del deterioro del servicio: trenes sin mantenimiento adecuado, controles laxos, desvíos de fondos y una cadena de responsabilidades que, según los tribunales, subía hasta el entonces ministro de Planificación.

Las penas más altas en el juicio principal recayeron sobre el empresario Claudio Cirigliano y el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. También fueron condenados directivos de TBA y Schiavi, además del maquinista Córdoba.

Qué significa el fallo para el escenario político y judicial

El cierre definitivo del expediente vuelve a poner en discusión el manejo de los subsidios al transporte durante los años de gestión kirchnerista y marca un antecedente relevante sobre la responsabilidad política en el uso de fondos públicos.

Con la condena firme, De Vido queda definitivamente fuera de cualquier posibilidad de volver a ejercer un cargo estatal y se cierra una de las causas más emblemáticas de su paso por el Gobierno.

