Sexo oral: El increíble mito que muchos siguen creyendo y no deberían

La Asociación Estadounidense de Salud Sexual (ASHA por sus siglas en inglés) dice en su sitio web que, “si”, algunas ITS “pueden transmitirse por sexo oral”.

Desde la ASHA enfatizan que “puedes contraer una ITS por la boca o la garganta si le practicas sexo oral a alguien que tiene una infección genital o anal”.

También, “puedes contraer una infección en los genitales o el ano si recibes sexo oral de una pareja que tiene una ITS en los labios, la boca o la garganta”, agregan.

Esto se debe a que los virus relacionados con las ITS se encuentran en secreciones del cuerpo, bien sea de la vagina o del pene, o lesiones como llagas en la boca; por lo que el contacto entre la boca y los genitales con una persona infectada deja la puerta abierta al contagio.

En cuanto al tipo de sexo oral más peligroso, los expertos destacan que la felación, es decir, el contacto oral con el pene, es el que presenta mayor probabilidad de transmitir una ITS.

sexo oral relaciones.jpg Es importante practicar sexo oral seguro.

¿Cuáles ITS se pueden transmitir por sexo oral?

Entre las ITS que se pueden contagiar por sexo oral se encuentran: gonorrea, clamidia, sífilis, Virus del Papiloma Humano (VPH), herpes, y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

Particularmente, la gonorrea y el herpes “tienen más probabilidades de transmitirse por sexo oral que otras”, asegura la ASHA.

Entre los síntomas para sospechar de una ITS por sexo oral se encuentran dolor de garganta y llagas en los labios o en la boca.

De cualquier manera, los expertos coinciden en que si se presentan estos síntomas hay que consultar al médico y ser sinceros sobre la actividad sexual que se estuvo practicando.

¿Cómo tener sexo oral seguro?

Es posible practicar sexo oral seguro usando un condón, un dique dental u otros métodos de barrera. Esto puede ayudar a reducir el riesgo de transmitir o contraer una ITS.

Los Centros para el Control (CD) indican que, para la felación, “cubra el pene con un condón de látex que no esté lubricado. Si usted o su pareja son alérgicos al látex, use condones de plástico”.

Mientras, para el sexo oral en la vagina o en el ano: “Use un dique dental. Corte un condón para formar un cuadrado y póngalo entre su boca y la vagina o el ano de su pareja”.

