Esta vitamina popular ayuda a que no vuelva a dar otro infarto

La buena noticia es que, según el nuevo estudio, el riesgo de infarto se reduce a la mitad en personas con enfermedades cardíacas que toman dosis personalizadas de vitamina D, detalla la Asociación Americana del Corazón (AHA).

Los investigadores querían determinar si tener niveles óptimos de vitamina D en sangre podría prevenir futuros infartos, derrame cerebral, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o muertes.

En el ensayo clínico aleatorizado TARGET-D participaron personas con cardiopatía que ya habían sufrido un ataque cardíaco.

Los científicos ajustaron las dosis de vitamina D cada tres meses según los resultados del análisis de sangre de cada participante. El objetivo era que los niveles de vitamina D en sangre superaran los 40 ng/mL.

¿Qué le hace la vitamina D al corazón?

Los resultados del estudio mostraron que, la suplementación con vitamina D ayudó a prevenir un segundo ataque cardíaco: el riesgo se redujo a la mitad.

"Las personas que recibieron dosis personalizadas de suplementos de vitamina D para alcanzar niveles de vitamina D superiores a 40 ng/mL durante casi cuatro años tuvieron un riesgo un 52 % menor de sufrir un ataque cardíaco en comparación con los participantes cuyos niveles de vitamina D no se controlaron", detalla la AHA.

Sin embargo, también destaca que las dosis usadas en el estudio fueron superiores a la ingesta diaria recomendada.

El exceso de vitamina D puede aumentar el riesgo de hipercalcemia, insuficiencia renal y arritmias cardíacas.

De cualquier manera, es importante saber que estudios anteriores han demostrado que un nivel bajo de vitamina D podría afectar la salud del corazón.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos indican que la vitamina D es importante para la salud del corazón y de los vasos sanguíneos y mantener una presión arterial normal.

La recomendación es que consulte con su médico sobre sus niveles de vitamina D y cómo estos podrían afectar la salud de su corazón.

"Animamos a las personas con enfermedades cardíacas a que hablen sobre los análisis de sangre de vitamina D y la dosificación específica con sus profesionales de la salud para satisfacer sus necesidades individuales", agregó. Heidi T. May, Ph.D., MSPH, FAHA, investigadora principal de TARGET-D y epidemióloga y profesora de investigación en Intermountain Health en Salt Lake City, Utah.

