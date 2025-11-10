La manzanilla no sólo es una hierba relajante: 5 beneficios inesperados

Datos de University of Rochester Medical Center muestran que, 1 taza de té de manzanilla (237 ml) puede aportar 4.74 miligramos de calcio.

De hecho, un estudio en ratas publicado en 2022 encontró que los extractos de manzanilla ayudaban a prevenir potencialmente la osteoporosis.

Es beneficiosa para la piel

Se cree que la manzanilla también podría contribuir a tener una piel más saludable, aliviar irritaciones debido a sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, e incluso ayudar a combatir el envejecimiento de la piel.

En un artículo publicado en The Conversation expertos destacan que, "los compuestos fenólicos y los flavonoides se relacionan con el efecto antioxidante de la manzanilla".

"Esta resulta útil para el cuidado de la piel y para tratamientos faciales que mejoran la elasticidad de la dermis y evitan procesos bacterianos", agregan.

manzanilla.jpg La manzanilla es más poderosa de lo que crees.

Combate la diarrea

Se ha dicho que la manzanilla puede ayudar a calmar el sistema digestivo, y se usa comúnmente, por ejemplo, para aliviar los gases. Pero ¿sabías que también ayuda a combatir la diarrea?

En un estudio en ratas investigadores concluyeron que "el extracto de manzanilla tiene potentes propiedades antidiarreicas y antioxidantes en ratas, lo que confirma su uso en la medicina tradicional".

Es aliada de tu sistema inmunológico

Asimismo, una revisión de estudios indica que se ha afirmado que el consumo de té de manzanilla fortalece el sistema inmunológico.

Los investigadores encontraron un estudio, en el que participaron 14 voluntarios, quienes bebieron cinco tazas de infusión de manzanilla diariamente durante dos semanas consecutivas.

El consumo de manzanilla se asoció con un aumento significativo en los niveles urinarios de hipurato y glicina, que se han asociado con una mayor actividad antibacteriana.

Ayuda a mantener controlada la presión arterial

La manzanilla también podría ser útil para controlar la presión arterial alta, ya que contiene potasio. En University of Rochester Medical Center indican que 1 taza de té de manzanilla proporciona 21.33 miligramos de potasio.

La Asociación Americana del Corazón (AHA) indica que los alimentos ricos en potasio son importantes para mantener bajo control la presión arterial.

"El potasio puede reducir los efectos del sodio", enfatizan. "El potasio también ayuda a aliviar la tensión en las paredes de los vasos sanguíneos, lo que también ayuda a bajar la presión arterial".

