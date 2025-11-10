urgente24
RESUMEN AUDIOVISUAL 10/11

¿Stornelli amenazó a Wado? Lemoine y Canosa pelean por Milei; Alberto y el "decime algo lindo"

¿Fiscal Stornelli amenazó a Eduardo de Pedro? Lilia Lemoine y Viviana Canosa pelean por Milei; Alberto Fernández insiste con "decime algo lindo".

10 de noviembre de 2025 - 19:20
El fiscal federal Carlos Stornelli.&nbsp;

El fiscal federal Carlos Stornelli. 

1-Carlos Stornelli carpeteó a Eduardo de Pedro

El fiscal federal que instruyó la causa Cuadernos lanzó una frase que pareció un mensaje directo a Wado de Pedro:

“Mejor no hablar de ciertas cosas.”

¿Lo carpeteó en vivo o fue pura coincidencia? La política argentina nunca deja de sorprender.

2-Alberto Fernández insiste en que todo fue una broma

El ex presidente fue entrevistado en el canal de streaming Blender y habló sobre el polémico video con Tamara Pettinato.

Según el ex presidente, todo fue una broma para Ernesto Tenembaum… que salió mal.

Fernández aseguró que no hubo segundas intenciones, aunque el episodio volvió a encender el debate en redes.

3-Lilia Lemoine contra Vivana Canosa, round número 1.000

En 2023, la conductora de TV presentó un libro de Javier Milei cuando él aún era candidato presidencial.

Pero antes de las elecciones, la relación pasó de la amistad al odio.

La diputada libertaria sostiene que la periodista actúa por despecho, aunque Canosa asegura que Milei no me interesa como hombre”.

4-Trump quiere confiscar bienes de migrantes en USA

Una noticia que comenzó en redes sociales y luego llegó a los grandes medios generó temor entre los inmigrantes ilegales en EE.UU.

Según la versión difundida, el presidente norteamericano habría autorizado el decomiso de bienes y vehículos pertenecientes a personas indocumentadas.

La supuesta fecha límite sería el miércoles 12 de noviembre de 2025, aunque las autoridades aún no confirmaron oficialmente la medida.

