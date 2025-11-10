¿Stornelli amenazó a Wado? Lemoine y Canosa pelean por Milei; Alberto y el "decime algo lindo"

Fernández aseguró que no hubo segundas intenciones, aunque el episodio volvió a encender el debate en redes.

3-Lilia Lemoine contra Vivana Canosa, round número 1.000

En 2023, la conductora de TV presentó un libro de Javier Milei cuando él aún era candidato presidencial.

Pero antes de las elecciones, la relación pasó de la amistad al odio.

La diputada libertaria sostiene que la periodista actúa por despecho, aunque Canosa asegura que “Milei no me interesa como hombre”.

4-Trump quiere confiscar bienes de migrantes en USA

Una noticia que comenzó en redes sociales y luego llegó a los grandes medios generó temor entre los inmigrantes ilegales en EE.UU.

Según la versión difundida, el presidente norteamericano habría autorizado el decomiso de bienes y vehículos pertenecientes a personas indocumentadas.

La supuesta fecha límite sería el miércoles 12 de noviembre de 2025, aunque las autoridades aún no confirmaron oficialmente la medida.