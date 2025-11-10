¿Stornelli amenazó a Wado? Lemoine y Canosa pelean por Milei; Alberto y el "decime algo lindo"

1-Carlos Stornelli carpeteó a Eduardo de Pedro
El fiscal federal que instruyó la causa Cuadernos lanzó una frase que pareció un mensaje directo a Wado de Pedro:
¿Fiscal Stornelli amenazó a Eduardo de Pedro? Lilia Lemoine y Viviana Canosa pelean por Milei; Alberto Fernández insiste con "decime algo lindo".
“Mejor no hablar de ciertas cosas.”
¿Lo carpeteó en vivo o fue pura coincidencia? La política argentina nunca deja de sorprender.
El ex presidente fue entrevistado en el canal de streaming Blender y habló sobre el polémico video con Tamara Pettinato.
Según el ex presidente, todo fue una broma para Ernesto Tenembaum… que salió mal.
Fernández aseguró que no hubo segundas intenciones, aunque el episodio volvió a encender el debate en redes.
En 2023, la conductora de TV presentó un libro de Javier Milei cuando él aún era candidato presidencial.
Pero antes de las elecciones, la relación pasó de la amistad al odio.
La diputada libertaria sostiene que la periodista actúa por despecho, aunque Canosa asegura que “Milei no me interesa como hombre”.
Una noticia que comenzó en redes sociales y luego llegó a los grandes medios generó temor entre los inmigrantes ilegales en EE.UU.
Según la versión difundida, el presidente norteamericano habría autorizado el decomiso de bienes y vehículos pertenecientes a personas indocumentadas.
La supuesta fecha límite sería el miércoles 12 de noviembre de 2025, aunque las autoridades aún no confirmaron oficialmente la medida.