Jorge Rial: "en mi visita a su casa, no vi a Cristina Kirchner con ganas de jubilarse"

Fantino: "Cristina necesita hoy más a Milei que al peronismo".

Rial: “ Hay legisladores peronistas encabezados por Mariano Recalde que quieren evitar que se pague con ticket canasta”.

Doman: “Mucha gente sigue votando contra el peronismo para que ella no vuelva. El votante independiente vota cualquier cosa. Mientras ella baila el día de la derrota, una parte de la sociedad ya la despidió”.

Fantino: “ Tiene el dedo de ET, para señalar candidatos. Debería desterrarse como los griegos, tomarse la barca. No ganan más si no se la sacan de encima”.

Rial: “el peronismo se tiene que reorganizar y buscar nuevos liderazgos. Tienen que subirse al Clìo como Kicillof y militar. Queremos elegir nosotros, yo tampoco quiero el dedo”.

Doman: “ Me preguntaron si es real que vas a estar menos en la radio. Me dijeron que ibas a ser candidato”.

Rial: “No me da el piné. Nunca voy a ser candidato”.

image Jorge Rial contó pormenores de su visita a Cristina Kirchner

El club del helicóptero

Fantino: “ se terminó la helicoptería. Ya saben que Milei no se va a ir antes del final del mandato”.

Viviana Canosa. “Recordá que Milei estaba todo cagado pocos días antes de la elección. Pensaba que perdían”.

Doman: “Deberìamos escribir un libro que se llame 96 horas, porque el país se prendía fuego antes del posteo de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos”.

Fantino: “Yo la vi muy fulera, no me bajé del barco pero estaba muy preocupado antes de la elección. Ganó gracias a que la señora sigue bailando en el balcón”.

Rial: “La verdad es que quien dio vuelta los números fue Donald Trump con su enorme apoyo a Milei”.