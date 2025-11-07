Lionel Messi estuvo en la America Business Forum donde brindó una entrevista que dejó varias perlitas. El futbolista de la Selección Argentina se refirió a lo que le gustaría hacer después de su retiro y Jorge Rial redobló la apuesta con una afirmación que causó muchísimo revuelo.
DESPUÉS DEL FÚTBOL
Jorge Rial lanzó un bombazo sobre el futuro de Lionel Messi: "Va a ser..."
Jorge Rial se metió de lleno en la discusión sobre qué será del futuro del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi. Una afirmación que generó revuelo.
Si bien Lionel Messi renovó su vínculo con el Inter Miami hasta 2028, lo cierto es que va a llegar un momento en el cual colgará los botines y deberá pensar a qué se quiere dedicar después del fútbol. El mismo sostuvo que le gusta todo lo empresarial pero podría haber otras alternativas.
Jorge Rial habló sobre el futuro de Lionel Messi
El periodista analizó los dichos de la Pulga en este evento prestigioso y lanzó una afirmación única: "Messi va a ser presidente de la FIFA", sostuvo. Esto generó muchísimas especulaciones ya que para estar en ese cargo se necesita mucho más que ser un ídolo en lo futbolístico.
Sin embargo, Rial destacó la importante presencia de Julio Grondona en la FIFA donde era un mandamás con todas las letras y manejaba las cosas a su antojo. Si bien Messi no tiene idiomas o estudios complementarios, el expresidente de la AFA tampoco los tenía y sin embargo concentró muchísimo poder.
La presencia de Messi en una institución como la FIFA le daría al fútbol sudamericano muchísima más visibilidad de la que ya tiene, además de seguir construyendo el camino para la MLS. Por otra parte, su carácter relajado y el hecho de que siempre se llevó bien con todos los futbolistas y clubes permite pensar que sería una buena opción.
Lionel Messi confirmó que estará en el Mundial 2026
Por el momento la Pulga confirmó su participación en el próximo Mundial 2026, donde ya se presentó la camiseta oficial que usará la Selección Argentina. El campeón del mundo va a ir por el bicampeonato, lo cual sería la coronación exagerada de una carrera a la cual no le falta nada.
-------------------------
