Inminente renuncia de Diego Santilli a su banca en la Cámara de Diputados

La jura de Santilli se venía demorando justamente por la desconfianza sobre quien sería su reemplazante y si debilitaba la posición del oficialismo en la Cámara Baja.

Es que Garro tiene terminal en Mauricio Macri, hoy más distanciado de Milei por la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. El exPresidente hizo público ese disgusto.

De hecho, Santilli asistió esta semana a la comisión de Presupuesto y Hacienda para firmar como diputado el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto.

Si bien Santilli aún no juró ministro ya inició una agenda como tal. Este viernes se reunía con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). La ronda de encuentros sigue el lunes con Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan).

El ministro designado busca negociar acuerdos para la aprobación en el Congreso tanto del Presupuesto como de las reformas tributaria, laboral y previsional que promueve la Casa Rosada.

