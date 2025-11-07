Diego Santilli presentará en las próximas horas su renuncia como diputado nacional para asumir como ministro del Interior de Javier Milei. Según dejaron trascender desde su entorno, la presentación se hará efectiva este mismo viernes o a principios de la semana que viene.
JURA COMO MINISTRO
Inminente renuncia de Diego Santilli a su banca en la Cámara de Diputados
Diego Santilli presentará su renuncia como diputado nacional para asumir como ministro del Interior de Javier Milei.
La dimisión debe ser aceptada por la Cámara de Diputados en una sesión.
El dirigente del PRO había renovado su banca en las elecciones del 26/10, cuando le ganó al peronismo en la provincia de Buenos Aires por 29 mil votos.
Pero tras la renuncia de Lisandro Catalán como titular de la cartera política -una consecuencia de la dimisión de Guillermo Francos como jefe de Gabinete- y el rechazo del asesor Santiago Caputo de ocuparla bajo sus condiciones, el Presidente optó por Santilli como reemplazante.
Hasta el 10/12 la banca del 'Colo' será ocupada por Nelson Marino, un dirigente que responde al exintendente de La Plata, Julio Garro, exsecretario de Desportes, quien fue echado del gobierno de Milei a raíz de una controversia que involucró a Lionel Messi.
La jura de Santilli se venía demorando justamente por la desconfianza sobre quien sería su reemplazante y si debilitaba la posición del oficialismo en la Cámara Baja.
Es que Garro tiene terminal en Mauricio Macri, hoy más distanciado de Milei por la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. El exPresidente hizo público ese disgusto.
De hecho, Santilli asistió esta semana a la comisión de Presupuesto y Hacienda para firmar como diputado el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto.
Si bien Santilli aún no juró ministro ya inició una agenda como tal. Este viernes se reunía con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). La ronda de encuentros sigue el lunes con Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan).
El ministro designado busca negociar acuerdos para la aprobación en el Congreso tanto del Presupuesto como de las reformas tributaria, laboral y previsional que promueve la Casa Rosada.
