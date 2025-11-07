Ataques con láser a aviones: Buscan castigar a quienes apuntan a cabinas y comprometen aterrizajes

El proyecto: penas, alcances y fundamentos

Arabia sostiene que en la mayoría de los casos quienes realizan estas maniobras lo hacen como “broma” o sin dimensionar el riesgo. Sin embargo, advierte que un simple destello puede afectar la visión del piloto en una etapa crítica del vuelo. Por eso plantea sanciones penales que sirvan como herramienta disuasoria.

El proyecto busca:

Penalizar con hasta cinco años de prisión la proyección de luces de alta intensidad hacia aeronaves.

Alcanzar tanto a aviones en vuelo como en rodaje, despegue o aterrizaje.

Diferenciar estas conductas de las figuras actuales sobre seguridad del transporte, que no contemplan de manera directa esta modalidad.

El diputado recuerda, además, que países como España, Chile y Estados Unidos ya incluyen penalidades específicas para estos casos, y que en Argentina se multiplican los reportes informales en aeropuertos como Ezeiza, Aeroparque, Córdoba y Mendoza.

Un vacío legal que empieza a discutirse

Si el Congreso avanza con la iniciativa, sería la primera vez que el Código Penal argentino incorpora una figura dirigida exclusivamente a este tipo de interferencias lumínicas. Por ahora, el tema vive en una zona gris: hay preocupación en el sector aeronáutico, videos que se viralizan y advertencias de pilotos, pero no existe una vía clara para sancionar estos episodios salvo que se configure otro delito.

“La legislación actual no alcanza y la cantidad de reportes demuestra que no es un fenómeno aislado”, plantea Arabia, que ahora integra el bloque de La Libertad Avanza.

