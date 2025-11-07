La preocupación por los incidentes con luces láser que afectan a aeronaves durante maniobras de aterrizaje volvió a instalarse en la agenda pública y ahora también en la legislativa. A días de que un video difundido por el piloto Enrique Piñeyro expusiera cómo un haz luminoso impactó de lleno en la cabina de un vuelo que llegaba a Ezeiza, el diputado nacional Damián Arabia presentó una iniciativa para tipificar esta conducta como delito en el Código Penal.
Ataques con láser a aviones: Buscan castigar a quienes apuntan a cabinas y comprometen aterrizajes
Un proyecto busca penalizar una peligrosa práctica que ya se volvió habitual en las adyacencias de varios aeropuertos: apuntar con láser a los aviones.
El proyecto propone incorporar un nuevo artículo, el 190 bis, para castigar con penas de hasta cinco años a quienes proyecten fuentes lumínicas de alta intensidad sobre aviones en vuelo, en superficie o durante maniobras de despegue o aterrizaje, en situaciones que puedan interferir la visión de la tripulación. Según el legislador, se trata de una práctica que creció en distintos aeropuertos del país y que hoy carece de una figura penal específica.
Láser apuntando aviones: Un riesgo repetido en los aeropuertos
La propuesta no surge en el vacío. En las últimas semanas, circuló un video registrado desde la cabina de un Boeing 787 al mando de Piñeyro, donde se observa con claridad cómo un láser verde apunta directamente al cockpit mientras el avión se alineaba para aterrizar en Ezeiza. El piloto advirtió en redes sociales que no era la primera vez que ocurría y pidió la intervención de las fuerzas de seguridad, tal como sucede en otros países donde estas maniobras están penalizadas.
Fuentes aeronáuticas confirmaron que no se abrió una investigación formal porque no hubo denuncia, pero reconocen que la práctica existe y genera preocupación. La Policía de Seguridad Aeroportuaria es la fuerza encargada de actuar en casos de interferencia ilícita, figura que hoy no contempla de manera específica el uso de punteros láser.
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) señala hace años que estos dispositivos, accesibles y de bajo costo, pueden generar deslumbramientos severos e incluso lesiones oculares temporales. Y que, en plena maniobra de aterrizaje, pueden comprometer la seguridad de toda la operación.
El proyecto: penas, alcances y fundamentos
Arabia sostiene que en la mayoría de los casos quienes realizan estas maniobras lo hacen como “broma” o sin dimensionar el riesgo. Sin embargo, advierte que un simple destello puede afectar la visión del piloto en una etapa crítica del vuelo. Por eso plantea sanciones penales que sirvan como herramienta disuasoria.
El proyecto busca:
- Penalizar con hasta cinco años de prisión la proyección de luces de alta intensidad hacia aeronaves.
- Alcanzar tanto a aviones en vuelo como en rodaje, despegue o aterrizaje.
- Diferenciar estas conductas de las figuras actuales sobre seguridad del transporte, que no contemplan de manera directa esta modalidad.
El diputado recuerda, además, que países como España, Chile y Estados Unidos ya incluyen penalidades específicas para estos casos, y que en Argentina se multiplican los reportes informales en aeropuertos como Ezeiza, Aeroparque, Córdoba y Mendoza.
Un vacío legal que empieza a discutirse
Si el Congreso avanza con la iniciativa, sería la primera vez que el Código Penal argentino incorpora una figura dirigida exclusivamente a este tipo de interferencias lumínicas. Por ahora, el tema vive en una zona gris: hay preocupación en el sector aeronáutico, videos que se viralizan y advertencias de pilotos, pero no existe una vía clara para sancionar estos episodios salvo que se configure otro delito.
“La legislación actual no alcanza y la cantidad de reportes demuestra que no es un fenómeno aislado”, plantea Arabia, que ahora integra el bloque de La Libertad Avanza.
