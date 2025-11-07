Caída libre: El peronismo tendrá su peor representación en el Senado en cuatro décadas

Además del golpe numérico, el bloque deberá enfrentar un Congreso más disperso, sin mayorías claras y con gobernadores divididos en estrategias que ya no garantizan disciplina legislativa automática.

La Libertad Avanza y el resto del tablero

El oficialismo libertario será, en proporción, el bloque que más crecerá: tendrá 20 senadores (28% de la Cámara), entre los que se mezclan miembros originales, aliados recientes y dirigentes que provienen de otros espacios.

La UCR se ubicará como tercera fuerza con 10 bancas. El PRO contará con cuatro senadores. Las fuerzas provinciales y monobloques completan la composición con representaciones que van de uno a dos escaños.

Cómo quedará el Senado desde el 10 de diciembre

La Libertad Avanza (20): Abdala, Almeida, Álvarez Rivero, Arrascaeta, Atauche, Bedia, Benegas Lynch, Bullrich, Cervi, Coto, Godoy, Guzmán Coraita, Márquez, Monte de Oca, Monteverde, Olivera Lucero, Orozco, Pagotto, Paoltroni y Villaverde.

Fuerza Patria (28): Andrada, Bahl, Bensusán, Capitanich, Corpacci, De Pedro, Di Tullio, Fernández Sagasti, Giménez Navarro, Alicia Kirchner, González, Lewandowski, Linares, Cristina López, Florencia López, Manzur, Marks, Mayans, Mendoza, Moisés, Moreno, Neder, Recalde, Rejal, Salino, Soria, Uñac y Zamora.

UCR (10): Abad, Fama, Galaretto, Juri, Kroneberger, Losada, Schneider, Suárez, Valenzuela y Vischi.

PRO (4): Cristina, Göerling, Huala y Juez.

Unidad Federal (2): Espínola y Vigo.

Frente de la Concordia Misionero (2): Arce y Rojas Decut.

Por Santa Cruz (2): Carambia y Gadano.

Monobloques (5): Julieta Corroza (La Neuquinidad), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social), Flavia Royón (Primero los Salteños) y un quinto espacio unipersonal.

Un Senado sin mayorías, con sesiones más negociadas

El nuevo escenario anticipa un Congreso sin bloques dominantes, donde cada votación requerirá acuerdos puntuales, negociaciones con gobernadores y alianzas que podrían reconfigurarse sesión a sesión.

Para el peronismo, el desafío será doble: reorganizar su estrategia interna y mantener cohesión en un momento en el que su peso parlamentario será más limitado que nunca.

