Se vendrán días agitados en el Senado, donde el peronismo buscará impugnar los pliegos de tres senadoras electas de La Libertad Avanza (LLA). Además de Lorena Villaverde y Patricia Bullrich, tal como informó Urgente24, irán por la neuquina Nadia Márquez.
IMPUGNACIONES
Peronismo contraataca (III): La libertaria Nadia Márquez, otra apuntada
Lorena Villaverde, Patricia Bullrich y Nadia Márquez son las 3 senadoras electas de LLA que el peronismo buscará que no asuman sus bancas.
Márquez es actualmente diputada nacional por Neuquén y fue electa como senadora nacional, por lo que debe asumir su banca el próximo 10 de diciembre... salvo que la impugnación avance.
Cabe recordar que pese a haber sido elegidos en las urnas, los pliegos de los senadores deben ser aprobados en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Es muy recordado el caso del entonces vicepresidente Carlos Ruckauf que, como titular del Senado, se negó a tomarle juramento al catamarqueño Ramón Saadi, quien tenía entonces cuentas pendientes en la justicia. El ex gobernador nunca pudo asumir su banca.
La polémica en torno a la diputada neuquina -al igual que con Lorena Villaverde- tomó gran dimensión cuando José Luis Espert tuvo que renunciar a su candidatura debido a su vínculo con el empresario acusado de narco Fred Machado. En ese momento, fueron varios los que pidieron que Márquez y Villaverde sigan los mismos pasos y declinen su candidatura, pero no lo hicieron. Y resultaron electas en los comicios legislativos nacionales..
Carlos Eguía, candidato a senador y ex postulante a la gobernación de Neuquén de Javier Milei en 2023 -con quien terminó en muy malos términos- fue uno de los que levantó la voz: "Ya renunció Espert. Es tu turno Nadia Márquez. Por si no lo saben, la candidata a Senadora de LLA Neuquén estafó decenas de pibes con títulos truchos de una universidad fantasma, no pasa Ficha Limpia provincial y por eso busca refugio en el Senado. ¿A qué hora te bajas, Nadia?"
Nadia Márquez carga en su historial con una probation para evitar un juicio oral por estafa. Estuvo acusada de extender títulos falsos entre 1999 y 2004, por cursos de periodismo en su provincia. Para evitar el juicio oral y una condena, Márquez acordó una suspensión a prueba que tuvo como condición la entrega de 5 litros de leche por mes a una institución. Concluida la probation, Márquez fue definitivamente sobreseída en 2016. No puede, sin embargo, postularse en su provincia porque allí rige la ley de 'Ficha limpia' que impide el ejercicio de cargos públicos a quienes cuenten con una condena judicial en 2da instancia o, como Márquez, hayan accedido a una suspensión de juicio.
El argumento del peronismo en el Senado para impugnar su pliego se basa justamente en que Márquez está inhabilitada para ejercer cargos públicos en Neuquén. ¿Alcanzará?
