Peronismo contraataca (III): La libertaria Nadia Márquez, otra apuntada

Nadia Márquez carga en su historial con una probation para evitar un juicio oral por estafa. Estuvo acusada de extender títulos falsos entre 1999 y 2004, por cursos de periodismo en su provincia. Para evitar el juicio oral y una condena, Márquez acordó una suspensión a prueba que tuvo como condición la entrega de 5 litros de leche por mes a una institución. Concluida la probation, Márquez fue definitivamente sobreseída en 2016. No puede, sin embargo, postularse en su provincia porque allí rige la ley de 'Ficha limpia' que impide el ejercicio de cargos públicos a quienes cuenten con una condena judicial en 2da instancia o, como Márquez, hayan accedido a una suspensión de juicio.

El argumento del peronismo en el Senado para impugnar su pliego se basa justamente en que Márquez está inhabilitada para ejercer cargos públicos en Neuquén. ¿Alcanzará?

