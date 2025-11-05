Mercado Libre apunta contra Shein y Temu por competencia desleal

México, Chile y Uruguay ya avanzaron en ajustes regulatorios durante 2025 para controlar el ingreso de productos de bajo costo provenientes de China, un modelo que, según analistas, Argentina podría replicar en los próximos meses.

Los números detrás del avance chino en América Latina

El crecimiento de Shein y Temu en América Latina es vertiginoso. De acuerdo con la consultora Sensor Tower, Temu registró un aumento del 143% en usuarios activos mensuales durante la primera mitad de 2025, alcanzando los 105 millones.

Mientras tanto, Mercado Libre cerrará el año con más de 112.000 empleados, la mayoría vinculados a su red logística. La compañía lleva 27 trimestres consecutivos de crecimiento superior al 30% anual, pero aun así ve con preocupación la llegada de productos “baratos y de baja calidad” que podrían erosionar su ecosistema comercial.

De la Serna reconoció que la competencia obligó a la empresa a invertir más agresivamente y mejorar su red logística, aunque advirtió que la presión sobre los precios y los empleos locales es cada vez mayor.

¿Qué impacto puede tener esta disputa en la economía argentina?

Otro de los temas que inquieta a Mercado Libre. Aunque la empresa es líder regional, su expansión local se encuentra rezagada frente a otros países. Mientras en Brasil cuenta con más de 1 millón de metros cuadrados de centros logísticos y en México con cerca de 970.000, en Argentina la cifra apenas ronda los 65.000.

Sin embargo, este año la firma destinó 65 millones de dólares para ampliar su infraestructura en las afueras de Buenos Aires, una inversión que busca fortalecer la logística interna y reducir los costos de envío.

A diferencia de lo que ocurre con Amazon, cuya llegada a Brasil hace una década “elevó el nivel de competencia”, De la Serna marcó una clara diferencia con las firmas chinas: “Lo que nos parece importante es diferenciar, generalmente estas empresas asiáticas venden productos de baja calidad”.

