La decisión de Argentina con Shein y Temu que paralizó a todos

Si no querés que tu pedido de Shein o Temu quede retenido en aduana, entonces vas a tener que seguir algunos pasos. De esta manera ARCA delimitó ciertas regulaciones que van a hacer que el envío sea mucho más dinámico y todo esté en regla.
Los cambios en Shein y Temu en Argentina
Esta medida tiene como objetivo que los envíos se despachen con mayor rapidez y así los compradores tendrán una experiencia mucho mejor. Por eso hay algunas restricciones a tener en cuenta.
Lo primero que tenés que saber es que los envíos son de hasta 3000 dólares y los mismos deben cumplir ciertas características. Así no vas a tener problema en aduana a la hora de recibir el paquete.
El envío no debe pesar más de 50 kilos y se permiten hasta tres unidades del mismo artículo, ya que debe usarse para uso personal y no para comercializar. Se trata de una medida que alcanza a todas las compras internacionales. Inclusive Shein y Temu.
