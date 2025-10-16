urgente24
La decisión de Argentina con Shein y Temu que paralizó a todos

Shein y Temu son furor en Argentina pero hay requisitos a tener en cuenta para que tu pedido llegue óptimo.

16 de octubre de 2025 - 08:25
Shein y Temu: nuevas restricciones en Argentina.

Shein y Temu se convirtieron en plataformas muy usadas en Argentina para comprar más barato. Ahora desde ARCA informaron ciertas medidas que paralizaron a todos los consumidores. Poco a poco van existiendo más restricciones en estos sitios que generaron revuelo.

Si no querés que tu pedido de Shein o Temu quede retenido en aduana, entonces vas a tener que seguir algunos pasos. De esta manera ARCA delimitó ciertas regulaciones que van a hacer que el envío sea mucho más dinámico y todo esté en regla.

Los cambios en Shein y Temu en Argentina

Esta medida tiene como objetivo que los envíos se despachen con mayor rapidez y así los compradores tendrán una experiencia mucho mejor. Por eso hay algunas restricciones a tener en cuenta.

Lo primero que tenés que saber es que los envíos son de hasta 3000 dólares y los mismos deben cumplir ciertas características. Así no vas a tener problema en aduana a la hora de recibir el paquete.

El envío no debe pesar más de 50 kilos y se permiten hasta tres unidades del mismo artículo, ya que debe usarse para uso personal y no para comercializar. Se trata de una medida que alcanza a todas las compras internacionales. Inclusive Shein y Temu.

