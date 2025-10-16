La inesperada confesión de Griselda Siciliani que la aleja de Luciano Castro

La reflexión de Griselda Siciliani sobre su vínculo con Luciano Castro

Griselda Siciliani y Luciano Castro actualmente son los protagonistas de una de las relaciones amorosas más destacadas del mundo del espectáculo nacional. Si bien ambos tuvieron exparejas reconocidas como Adrián Suar y Sabrina Rojas, juntos se muestran enamorados.

Sin embargo, es preciso recordar que durante su juventud mantuvieron un romance que posteriormente no prosperó. La actriz habló al respecto de la segunda oportunidad que se dieron con el programa Puro show cuando viajó a Madrid para formar parte de los Premios Platino: "No me gusta tener estrategias. A mí me gusta vivir la vida, pasarla bien".

"Le dije: 'Somos viejos. Somos viejos'. Fuimos novios cuando teníamos ventipico", confesó y luego añadió: "Creo que ahora nos enamoramos más".

Al respecto de la separación que pasaron cuando eran jóvenes recordó: "Terminó raro. Yo me fui, él se enojó conmigo. Y después casi no tuvimos vínculo. O sea, no trabajamos juntos y no teníamos tampoco tan buena onda".

