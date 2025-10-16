En la noche del miércoles (15/10) Griselda Siciliani estuvo como invitada en el programa Otro día perdido y en diálogo con Mario Pergolini dejó en claro que no comparte la pasión de su pareja Luciano Castro con lo que respecta a la actividad física.
"ODIO"
La inesperada confesión de Griselda Siciliani que la aleja de Luciano Castro
En diálogo con Mario Pergolini, Griselda Siciliani dejó en claro que su pasión por la actividad física es prácticamente nula en comparación a la de su pareja.
Si bien el actor es reconocido por su gran estado físico y su fanatismo por los deportes, la artista dejó en claro que se encuentra en la vereda opuesta: "Odio moverme". Si bien ha sido bailarina reconoció que se ha retirado, aunque aclaró: "Si tengo que bailar, un espectáculo o algo, bailo. Pero siento que me moví mucho toda la vida y lo que más quiero es no entrenar".
"No me gusta entrenar", explicó quien además es instructora de pilates. El conductor quiso saber en qué momento detectó que ya no quería hacer deportes y señaló: "Cuando no lo necesité".
De igual modo dejó en claro que en el caso de que la precisaran para encabezar algún espectáculo que le interese y que implicara que vuelva al ruedo lo haría pero de a poco hasta conseguir entrenarse lo que haga falta. "Porque soy profesional", explicó.
La reflexión de Griselda Siciliani sobre su vínculo con Luciano Castro
Griselda Siciliani y Luciano Castro actualmente son los protagonistas de una de las relaciones amorosas más destacadas del mundo del espectáculo nacional. Si bien ambos tuvieron exparejas reconocidas como Adrián Suar y Sabrina Rojas, juntos se muestran enamorados.
Sin embargo, es preciso recordar que durante su juventud mantuvieron un romance que posteriormente no prosperó. La actriz habló al respecto de la segunda oportunidad que se dieron con el programa Puro show cuando viajó a Madrid para formar parte de los Premios Platino: "No me gusta tener estrategias. A mí me gusta vivir la vida, pasarla bien".
"Le dije: 'Somos viejos. Somos viejos'. Fuimos novios cuando teníamos ventipico", confesó y luego añadió: "Creo que ahora nos enamoramos más".
Al respecto de la separación que pasaron cuando eran jóvenes recordó: "Terminó raro. Yo me fui, él se enojó conmigo. Y después casi no tuvimos vínculo. O sea, no trabajamos juntos y no teníamos tampoco tan buena onda".
