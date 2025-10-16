¿Qué le pasa a los jóvenes? Realmente es inexplicable y muy preocupante que un alumno de un colegio secundario de la localidad cordobesa de Bell Ville se haya disfrazado de "mujer violada" para una fiesta en su viaje de egresados en Bariloche. El hecho provocó repudio generalizado. “Estamos absolutamente conmocionados y repudiamos la situación”, dijo la directora de la escuela.
INCOMPRENSIBLE Y PREOCUPANTE
Repudio total: Alumno cordobés se disfrazó de "mujer violada"
Un alumno se disfrazó de "mujer violada" en una fiesta de egresados en Bariloche. Repudio total y preocupa la banalización de la violencia de género.
Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, causaron conmoción en la sociedad. Prendas pintadas que simulaban sangre, una inscripción en la que se podía leer “violada” en la espalda del alumno y gestos obscenos de otro compañero generaron un repudio generalizado.
“Este es un hecho totalmente lamentable que no refleja el trabajo que se realiza en la institución”, agregó Cecilia Miatelo, directora de la escuela cordobesa IPET 267 de la localidad de Bell Ville al medio local Cadena 3. Al ser consultada sobre su sensación por el hecho, la autoridad educativa expresó: “Repudio total, obvio. Esto está manifestado en los comunicados de los otros alumnos, tanto de ese curso como de las otras divisiones”.
Miatelo afirmó en la entrevista que la escuela trabaja en educación sexual integral, pero reconoció que “hay algo que estos alumnos no aprendieron o estos aprendizajes no fueron lo suficientemente significativos para ellos”.
La docente dijo que los estudiantes de ese curso regresarán al aula el lunes próximo: “Ahí veremos la situación y conversaremos con ellos también para ver cuántos fueron [los responsables]. Lo que sí sabemos es que esto fue dentro de una habitación y que no salió de ahí. El problema es que se viralizó en las redes”. “Veremos qué acciones reparadoras deberán realizar”, apuntó. No obstante, consideró: “Esto es un claro atentado a nuestro acuerdo de convivencia”.
Preocupante la banalización de la violencia de género
La banalización sobre la violencia de género se torna cada vez más preocupante. Hace unos días, generó gran repudio la promoción que hizo un boliche de la provincia de San Juan para su fiesta de Halloween, simulando el secuestro de una mujer.
Se trata del local Quattro –muy renombrado en la noche sanjuanina— que posteó una ficcionalización del secuestro de una mujer. En las imágenes, un grupo de hombres enmascarados rapta a una chica y la hace subir a un vehículo con una bolsa en la cabeza. La víctima, maniatada y con la cabeza embolsada, es trasladada a un lugar oscuro y tenebroso. Los hombres la rodean y uno la apunta con un revolver. Sin embargo, el remate es que la mujer cambia del horror al humor, mirando a la cámara y afirmando: "Este 24 de octubre es la fiesta más grande de Halloween... ¿Dónde? En Quattro de verano. Los esperamos". Cuando parece que el arma está a punto de disparar, el video se corta de repente.
Una situación similar ocurrió en septiembre pasado, con una publicidad de Shell en Entre Ríos, que constaba en simular secuestrar a una mujer metiéndola en una bolsa de consorcio en la parte de atrás de una camioneta. También hubo uno con la misma tendencia de la petrolera YPF de Marcos Juárez, Córdoba.
Ambas empresas pidieron disculpas públicas y, en el caso de YPF, anunciaron que despedirán a los empleados involucrados. “No representan los valores que promueve la compañía”, explicaron.
Luego de las críticas generadas, la Shell entrerriana eliminó el video y sostuvo: "Queremos expresar públicamente nuestras más sinceras disculpas por el contenido difundido en un reciente video publicado en nuestras redes sociales". Lo describieron como "totalmente inapropiado", aunque se desentendieron del único sentido posible que tenía: dijeron que "puede interpretarse como una apología de la violencia de género; de ninguna manera esa fue nuestra intención; nos comprometemos a revisar con mayor responsabilidad nuestros procesos de comunicación".
Desde una cuenta de Instagram se hizo responsable la Community Manager de la estación de servicio. "El contenido publicado fue ideado y producido por mí. Además, soy yo quien aparece en el video como protagonista", reconoció. También comprendió las críticas ya que "como mujer comprendo la sensibilidad que ciertos mensajes pueden generar y asumo la responsabilidad de no haberlo expresado de la manera más clara". Y concluyó será "un aprendizaje para seguir comunicando cada vez mejor".
