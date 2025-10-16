Repudio total: Alumno cordobés se disfrazó de "mujer violada"

Preocupante la banalización de la violencia de género

La banalización sobre la violencia de género se torna cada vez más preocupante. Hace unos días, generó gran repudio la promoción que hizo un boliche de la provincia de San Juan para su fiesta de Halloween, simulando el secuestro de una mujer.

Se trata del local Quattro –muy renombrado en la noche sanjuanina— que posteó una ficcionalización del secuestro de una mujer. En las imágenes, un grupo de hombres enmascarados rapta a una chica y la hace subir a un vehículo con una bolsa en la cabeza. La víctima, maniatada y con la cabeza embolsada, es trasladada a un lugar oscuro y tenebroso. Los hombres la rodean y uno la apunta con un revolver. Sin embargo, el remate es que la mujer cambia del horror al humor, mirando a la cámara y afirmando: "Este 24 de octubre es la fiesta más grande de Halloween... ¿Dónde? En Quattro de verano. Los esperamos". Cuando parece que el arma está a punto de disparar, el video se corta de repente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/telefenoticias/status/1978564072883765432&partner=&hide_thread=false POLÉMICA EN SAN JUAN: VIDEO DE PROMOCIÓN DE HALLOWEEN



El boliche Quattro de San Juan publicó un video para promocionar su fiesta de Halloween donde simulan el secuestro de una joven, interpretada por una actriz local. En las imágenes, la chica es abordada por dos personas… pic.twitter.com/6cZfgNQrXc — Telefe Noticias (@telefenoticias) October 15, 2025

Una situación similar ocurrió en septiembre pasado, con una publicidad de Shell en Entre Ríos, que constaba en simular secuestrar a una mujer metiéndola en una bolsa de consorcio en la parte de atrás de una camioneta. También hubo uno con la misma tendencia de la petrolera YPF de Marcos Juárez, Córdoba.

Ambas empresas pidieron disculpas públicas y, en el caso de YPF, anunciaron que despedirán a los empleados involucrados. “No representan los valores que promueve la compañía”, explicaron.

Luego de las críticas generadas, la Shell entrerriana eliminó el video y sostuvo: "Queremos expresar públicamente nuestras más sinceras disculpas por el contenido difundido en un reciente video publicado en nuestras redes sociales". Lo describieron como "totalmente inapropiado", aunque se desentendieron del único sentido posible que tenía: dijeron que "puede interpretarse como una apología de la violencia de género; de ninguna manera esa fue nuestra intención; nos comprometemos a revisar con mayor responsabilidad nuestros procesos de comunicación".

Desde una cuenta de Instagram se hizo responsable la Community Manager de la estación de servicio. "El contenido publicado fue ideado y producido por mí. Además, soy yo quien aparece en el video como protagonista", reconoció. También comprendió las críticas ya que "como mujer comprendo la sensibilidad que ciertos mensajes pueden generar y asumo la responsabilidad de no haberlo expresado de la manera más clara". Y concluyó será "un aprendizaje para seguir comunicando cada vez mejor".

