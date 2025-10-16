Síntomas de cáncer de mama que no son un bulto y muchos desconocen

Formación de hoyuelos

Los expertos además advierten por la formación de hoyuelos en la piel de los senos, que a veces, son parecidos a la cáscara de una naranja.

Cáncer de mama.jpg Conocer los síntomas del cáncer de mama favorece un diagnóstico más temprano.

Secreción en el pezón

Otra señal de alerta de cáncer de mama es notar secreción del pezón, que no esté asociada con la lactancia materna, y que incluso sea sangre.

Inflamación del seno

Los expertos también advierten por la hinchazón en cualquier parte del seno o inflamación parcial en alguna zona del seno. Aunque no se sienta un bulto, es importante no ignorar este síntoma.

Dolor en el seno

A menudo las personas se preguntan cómo es el dolor del cáncer de mama. Lo cierto es que el cáncer de mama no siempre provoca un bulto doloroso, pero los especialistas dicen que, en caso de sentir dolor que no desaparece en el seno, el pezón, o la axila, es mejor hacerse revisar por un médico.

Ganglios linfáticos inflamados

El cáncer de mama también puede provocar inflamación en los ganglios linfáticos de las axilas, debajo del brazo o cerca de la clavícula. Según los expertos, en ocasiones esto puede ser una señal de cáncer de seno que se ha propagado aun antes de que el tumor original en el seno sea lo suficientemente grande como para poderse palpar sobre la piel.

Ahora bien, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dice que, los cánceres de mama avanzados pueden erosionarse a través de la piel y propagarse a otras partes del cuerpo, desencadenando síntomas adicionales.

Otros síntomas del cáncer de mama pueden ser pérdida de apetito, pérdida de peso, fatiga crónica, dolor persistente en la espalda o cadera, ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos), dificultad para respirar o tos constante.

En general, si nota estos síntomas, o le preocupa algunos cambios en sus senos, se recomienda consultar a un médico.

-------

Más noticias en Urgente24

Qué pasa con tu memoria si dejas de fumar (incluso a una edad avanzada)

Qué hacer para no perder músculo con la edad

¿Otra vez estreñimiento? Come 2 porciones de esta fruta a diario

Huesos y articulaciones fuertes: 3 vitaminas que no pueden faltarte

Mira el alimento que la persona más longeva del mundo comía 3 veces al día