El cáncer de mama es la causa más común de muerte por cáncer en mujeres en todo el mundo. Esta enfermedad, generalmente, se relaciona con la aparición de un bulto en los senos, sin embargo hay otros síntomas a los que se debe prestar atención y buscar ayuda en caso de notarlos.
CAMBIOS EN LOS SENOS
Síntomas de cáncer de mama que no son un bulto y muchos desconocen
Además de un bulto en el seno, existen otros síntomas de cáncer de mama que nunca se deben pasar por alto.
Entonces, ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama? ¿Cuándo sospechar de un cáncer de mama?¿Cómo se empieza a sentir el cáncer de mama?
He aquí los síntomas de advertencia de cáncer de mama, más allá de un bulto, que no se deben pasar por alto según la Sociedad Americana contra el Cáncer, UCLA Health y el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido:
Cambios en el pezón
Ciertos cambios en los pezones pueden ser una señal de advertencia de cáncer de mama, como un cambio en el color o la textura. Debe llamar la atención si la piel del pezón está enrojecida, reseca, descamada, gruesa o si aparece un sarpullido. La retracción del pezón que es un pezón invertido o contraído hacia el interior, también es un síntoma para no ignorar.
Cambios en la piel de los senos
El cáncer de mama además puede hacer que la piel de los senos se vea diferente. Algunos cambios en la piel de los senos a los que hay que estar atentos es una textura áspera, engrosada, roja o escamosa. Tampoco se debe ignorar un cambio en el tamaño o la forma de uno o ambos senos.
Formación de hoyuelos
Los expertos además advierten por la formación de hoyuelos en la piel de los senos, que a veces, son parecidos a la cáscara de una naranja.
Secreción en el pezón
Otra señal de alerta de cáncer de mama es notar secreción del pezón, que no esté asociada con la lactancia materna, y que incluso sea sangre.
Inflamación del seno
Los expertos también advierten por la hinchazón en cualquier parte del seno o inflamación parcial en alguna zona del seno. Aunque no se sienta un bulto, es importante no ignorar este síntoma.
Dolor en el seno
A menudo las personas se preguntan cómo es el dolor del cáncer de mama. Lo cierto es que el cáncer de mama no siempre provoca un bulto doloroso, pero los especialistas dicen que, en caso de sentir dolor que no desaparece en el seno, el pezón, o la axila, es mejor hacerse revisar por un médico.
Ganglios linfáticos inflamados
El cáncer de mama también puede provocar inflamación en los ganglios linfáticos de las axilas, debajo del brazo o cerca de la clavícula. Según los expertos, en ocasiones esto puede ser una señal de cáncer de seno que se ha propagado aun antes de que el tumor original en el seno sea lo suficientemente grande como para poderse palpar sobre la piel.
Ahora bien, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dice que, los cánceres de mama avanzados pueden erosionarse a través de la piel y propagarse a otras partes del cuerpo, desencadenando síntomas adicionales.
Otros síntomas del cáncer de mama pueden ser pérdida de apetito, pérdida de peso, fatiga crónica, dolor persistente en la espalda o cadera, ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos), dificultad para respirar o tos constante.
En general, si nota estos síntomas, o le preocupa algunos cambios en sus senos, se recomienda consultar a un médico.
