Mira el alimento que la persona más longeva del mundo comía 3 veces al día

Si bien, los científicos dieron a conocer que Branyas seguía una dieta mediterránea, hay un alimento que la mujer más longeva del mundo comía todos los días y que se relaciona con una mejor salud intestinal: yogur.

Yogur.jpg

¿El yogur ayuda a vivir más años?

Si había algo poco común en la dieta de Branyas es que comía 3 porciones de yogur al día.

“Ella nunca fumó, nunca bebió alcohol, le gustaba trabajar hasta que no podía (no)… Vivía en el campo, hacía ejercicio moderado (sobre todo caminar una hora al día)… Tenía una dieta que incluía aceite de oliva, estilo mediterráneo y, en su caso, yogur”, dijo a CNN, el Dr. Manel Esteller, investigador del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras en Barcelona, España, coautor del estudio.

Los investigadores plantearon entonces la hipótesis de que este hábito alimentario, junto con la dieta saludable, benefició el microbioma intestinal de Branyas y redujo sus niveles de inflamación.

Según el informe, Branyas tenía "un microbioma dominado por bifidobacterias beneficiosas", apunta EFE.

Rachel Woodsque, profesora titular de Fisiología, Universidad de Lincoln, indicó en The Conversation que el yogur contiene bacterias vivas que se sabe que favorecen el crecimiento de Bifidobacterium.

"Las bifidobacterias se encuentran entre los primeros microbios que colonizan el intestino del bebé y, por lo general, se consideran beneficiosas durante toda la vida. Estudios las vinculan con el apoyo a la función inmunitaria, la protección contra trastornos gastrointestinales y la ayuda para regular el colesterol", explicó.

Según la experta, además del yogur, otros alimentos que fomentan la Bifidobacterium incluyen el kéfir, la kombucha y las verduras fermentadas como el kimchi y el chucrut.

Furor por el yogur que comía la mujer que vivió 117 años

Ahora que se ha descubierto uno de los secretos de la mujer que vivió 117 años, muchos están interesados en comer yogur, especialmente por el de la marca La Fageda.

Según EFE, Branyas consumía este producto y se ha desatado una "locura mundial" por el mismo.

La responsable de Comunicación de la cooperativa que fabrica estos yogures, Esther Carreras, dijo a EFE que, en las dos primeras semanas desde la publicación del estudio, liderado por el Instituto de Investigación Josep Carreras, han recibido las mismas peticiones que en todo un año.

Sin embargo, es importante saber que la longevidad comprende muchas cosas, y que además de seguir una alimentación saludable, es importante hacer ejercicio físico, disminuir el estrés, evitar el tabaco, dormir lo suficiente, mantener un peso saludable, y más.

