5 enfermedades que la atención plena puede combatir, según la ciencia

Artritis

¿La atención plena podría ser beneficiosa para las personas que tiene artritis? Una revisión sistemática con 23 estudios sugiere que sí.

De acuerdo al estudio, "las intervenciones basadas en mindfulness redujeron principalmente los parámetros subjetivos de actividad de la enfermedad (p. ej., sensibilidad articular, rigidez matutina y dolor)".

Los investigadores creen que las terapias de mente-cuerpo (que incluyen la atención plena) "presentan un valor añadido en el manejo de la artritis, especialmente en pacientes con síntomas depresivos". Fue publicada en el Journal of Personalized Medicine.

Depresión

No son pocos los trabajos científicos que sugieren que la atención plena ayuda a combatir la depresión.

En un estudio, investigadores de las Universidades de Bath y Southampton encontraron que tan solo 10 minutos diarios de práctica de mindfulness pueden aliviar la depresión.

En la investigación participaron 1247 adultos, de 91 países. Los resultados mostraron específicamente que, en quienes practicaron la atención plena, se redujo la depresión en un 19,2% más que en el grupo de control, detalla la Universidad de Bath.

Los efectos positivos de la atención plena se mantuvieron en gran medida después de 30 días. Fue publicado en el British Journal of Health Psychology.

diabetes glucómetro azúcar glucosa.jpg

Diabetes

La atención plena también podría ser una herramienta para que las personas con diabetes le saquen provecho.

La Universidad de Harvard hace referencia a un metaanálisis, con 28 estudios, que exploraron el efecto de las prácticas mente-cuerpo en personas con diabetes tipo 2.

Los investigadores encontraron que las personas que participaron en alguna de las actividades mente-cuerpo (incluida la atención plena) redujeron sus niveles de hemoglobina A1C, un marcador clave para la diabetes, un 0,84 %, similar al efecto de tomar metformina, un medicamento para la diabetes tipo 2, según los investigadores.

El estudio fue publicado en la Revista de Medicina Integrativa y Complementaria.

Demencia

Hay numerosas pruebas de que la práctica de mindfulness puede ayudar a reducir el riesgo de demencia y Alzheimer.

Investigadores de un estudio con 261 adultos mayores sin demencia, pero con antecedentes familiares de Alzheimer, concluyeron lo siguiente: "La atención plena como rasgo se asoció con un menor deterioro cognitivo y una menor concentración de Aβ y tau en el cerebro de adultos mayores con riesgo de demencia por enfermedad de Alzheimer".

La acumulación de Aβ (péptido beta amiloide) y tau se asocia con mayor riesgo de demencia. El estudio fue publicado Biological Psychiatry Global Open Science.

