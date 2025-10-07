5 frutos secos más ricos en proteínas para sumar ya mismo a tu dieta

pistachos alimento fruto seco.jpg

Pistachos

Los pistachos son famosos porque ayudan a proteger la salud cardiovascular, mejorar la calidad del sueño, reducir el colesterol y -entre otras- contribuir a ganar masa muscular. ¿Y cómo no? Si por cada 100 gramos de pistacho se puede obtener 20,5 gramos de proteínas.

Nueces de Brasil

Las nueces de Brasil son otra buena fuente de proteínas. Y es que, en 100 gramos de nueces de Brasil hay 15 gramos de proteínas. Sin embargo, quizá la característica más resaltante de este alimento es su contenido de selenio, incluso, "en niveles superiores a la ingesta diaria recomendada en una porción de 28 gramos", apunta el USDA.

Anacardos

Los anacardos son un tipo de nuez que algunos consideran un superalimento. Pero, lo cierto es que pueden ser uno de los mejores refrigerios para la salud y para ganar masa muscular. Para tener una idea, 100 gramos de anacardos pueden proporcionar 17,4 gramos de proteínas.

Avellanas

Las avellanas también destacan por su contenido proteico. De acuerdo con los datos del USDA, en 100 gramos de avellanas es posible encontrar 13,5 gramos de proteínas. Hay muchas otras cosas para aprovechar de las avellanas, por ejemplo, son una excelente fuente de vitamina E, cobre y magnesio.

frutos secos

¿Cuánto frutos seco comer?

Ahora bien, aún cuando los frutos secos son alimento maravilloso para obtener proteínas, es importante no comerlos en exceso.

En general, los expertos aconsejan consumir un puñado de frutos secos a diario. Puede parecer poco, pero no se necesita mucho para obtener los beneficios de los frutos secos.

Además, excederse en el consumo de frutos secos puede provocar efectos secundarios indeseados, como gases, dolor abdominal, malestar estomacal, diarrea, y más.

--------

Más noticias en Urgente24

¿Qué pasa con la vista cuando se agrega huevo a la dieta?

¿Quieres aliviar la depresión de forma natural? Estudio sugiere esto

Sonreír puede cambiar tu salud: 6 beneficios que nunca imaginaste

El alimento que un médico que trata a pacientes con cáncer pide que comas

Los secretos de longevidad de la mujer que vivió 117 años fueron revelados por científicos