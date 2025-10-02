El alimento que un médico que trata a pacientes con cáncer pide que comas

Y es que, de acuerdo con el experto, estudios han sugerido "cómo un compuesto llamado sulforafano tiene fuertes propiedades anticancerígenas, especialmente en cáncer de mama y colon".

Y siguió: "El sulforafano es un fitoquímico que se encuentra naturalmente en el brócoli, la col rizada y otras verduras crucíferas".

Sin embargo, el Dr. Tim recomienda, especialmente, comer brotes de brócoli ¿Por qué?

El dice: "Come brotes de brócoli, son mucho más ricos en él (sulforafano)".

En su publicación, el médico también escribió: "Hay una gran cantidad de datos que respaldan todos los beneficios para la salud de las verduras crucíferas fuera de la prevención del cáncer".

Por ejemplo, un ensayo publicado en Diabetes, Obesidad y Metabolismo, encontró que el consumo de verduras crucíferas mejoró el control glucémico posprandial en comparación con las verduras de raíz, lo que podría ser beneficioso, sobre todo para las personas con diabetes.

Sulforafano y cáncer

El médico contó que el sulforafano "fue estudiado extensamente por primera vez en la década de 1990 por el Dr. Jed Fahey en la Universidad Johns Hopkins. Dada la convincente investigación que sugiere sus propiedades anticancerígenas, las ventas de brócoli se dispararon en todo el mundo en ese momento".

El Memorial Sloan Kettering Cancer Center detalla algunos estudios que respaldan las propiedades anticancerígenas del sulforafano.

"En oncología, el sulforafano demostró efectos anticancerígenos contra las células cancerosas de próstata, mama, vejiga y podría proteger la piel de la radiación ultravioleta", indican.

También mencionan otras evidencias. "En modelos murinos, una dieta prenatal/materna con brotes de brócoli pareció ofrecer mayores efectos preventivos sobre el desarrollo del cáncer de mama en comparación con el tratamiento posnatal en etapas tempranas de la vida".

Aún así, se cree que hacen falta más investigaciones para comprender aún más los beneficios de este fitoquímico.

Beneficios del brócoli

A propósito del brócoli, he aquí algunos beneficios que han sido relacionados con este alimento:

Reduce la inflamación

Ayuda a bajar el azúcar en sangre

Es bueno para la digestión

Combate el estreñimiento

Ayuda a controlar el colesterol

Contribuye a la salud del corazón

Es bueno para el cerebro

Retarda el proceso de envejecimiento

