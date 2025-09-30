¿Qué pasa con la presión arterial si comes 1 banana (plátano) al día?

La AHA dice que esto equivale aproximadamente al 11 % de la ingesta diaria de potasio recomendada para un hombre y al 16 % para una mujer.

Plátano y presión arterial: ¿Qué dice la ciencia?

Para tener una idea, la organización Blood Pressure UK hace referencia a un estudio sobre los beneficios para la presión arterial de agregar plátanos a la dieta.

"Comer sólo un gramo extra de potasio –el equivalente a dos plátanos medianos, una taza de espinacas o una batata grande– por día podría ser suficiente para combatir la presión arterial alta, según han descubierto científicos del Imperial College de Londres", indican.

En general, la organización dice que comer 1 plátano al día es "otra forma de bajar la presión arterial".

Asimismo, una investigación de la Universidad de Waterloo (2025) encontró que aumentar la proporción entre la ingesta de potasio y sodio en la dieta puede ser más eficaz para reducir la presión arterial que solamente comer menos sal, detalla un comunicado.

"Normalmente, cuando tenemos hipertensión arterial, se nos aconseja consumir menos sal", afirmó la Dra. Anita Layton, profesora de Matemáticas Aplicadas, Informática, Farmacia y Biología de la Universidad de Waterloo y titular de la Cátedra de Investigación Canadá 150 en Biología Matemática y Medicina.

"Nuestra investigación sugiere que agregar más alimentos ricos en potasio a su dieta, como plátanos o brócoli, podría tener un mayor impacto positivo en su presión arterial que simplemente reducir el sodio".

Los resultados fueron publicados en el American Journal of Physiology-Renal Physiology .

¿Cuáles son los beneficios del plátano (banana)?

Otros beneficios que se pueden aprovechar del plátano o banana son:

Ayuda a aumentar la masa muscular

Es bueno para la salud renal

Tiene un efecto saciante

Contribuye a la pérdida de peso

Es una gran fuente de antioxidantes

Contribuye a la salud del corazón

Es una gran fuente de fibra

Contribuye a la salud digestiva

Puede mejorar el azúcar en la sangre

