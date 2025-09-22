¿Qué pasa con tu presión arterial cuando no duermes bien?

"Una noche de sueño insuficiente puede provocar una mañana nublada, una mente aturdida o una sensación de lentitud durante el día. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo de un sueño insuficiente o interrumpido pueden ser más significativas", indica la Asociación Médica Americana.

Y continúa: "Dormir menos de siete a nueve horas cada noche aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión arterial. En pacientes con hipertensión, la mala calidad del sueño puede incluso agravar la afección".

En ese sentido, los médicos advierten que mientras menos duerma una persona, hay más posibilidades de que aumente la presión arterial.

La Clínica Mayo hace saber una posible explicación a la relación entre la falta de sueño y la presión arterial alta.

"Los expertos creen que el sueño ayuda al cuerpo a controlar las hormonas necesarias para controlar el estrés y el metabolismo. Con el tiempo, la falta de sueño puede causar cambios hormonales. Los cambios hormonales pueden generar hipertensión arterial y otros factores de riesgo para enfermedades cardíacas", señala.

En especial, se cree que la apnea obstructiva del sueño, puede influir en la hipertensión arterial.

¿Cómo dormir mejor?

Considerando que tener problemas de sueño es malo para la presión arterial y la salud en general, he aquí algunas recomendaciones de Cambridge University Hospitals para dormir mejor:

Establecer y mantener un horario regular para acostarse y levantarse

Asegurarse de que el dormitorio sea un lugar cómodo, tranquilo y relajante

Hacer ejercicio regularmente durante el día, pero no dentro de las tres horas anteriores a acostarse

No consumir cafeína después de las 17:00 horas

No beber cantidades excesivas de alcohol antes de dormir

No fumar cerca de la hora de acostarse

No irse a dormir con hambre ni dentro de las dos o tres horas siguientes a una comida copiosa

No hacer la siesta durante el día ni la noche

No quedarse acostado los fines de semana

No usar el dormitorio para nada más que dormir y tener actividad sexual

