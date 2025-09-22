urgente24
TRISTE POSTAL EN MENDOZA

Volcó camión con carne y la Policía dispersa a vecinos con disparos de goma

Un camión que transportaba carne volcó en Guaymallén (Mendoza) y los vecinos intentaron 'saquearlo', pero la Policía los sacó con balazos de goma. Tensión.

22 de septiembre de 2025 - 14:32
La Policía dispersa a los vecinos de Guaymallén (Mendoza) que quieren llevarse la carne de un camión volcado.

Foto: captura TV.

En Guaymallén, Mendoza, volcó un camión frigorífico, y un numeroso grupo de vecinos se acercó con la intención de llevarse algo de la carne caída. La Policía local los intenta dispersar con disparos de goma y hay máxima tensión. Una postal realmente angustiante.

El camión desbarrancó aproximadamente a las 11 de la mañana en el acceso Este y Cañadita Alegre. A la hora de publicar esta nota, la carne continuaba en el piso y seguían los enfrentamientos entre los policías (disparos de goma y gases lacrimógenos) y los vecinos (algunos arrojan piedras a los efectivos).

Mucha repercusión en X:

