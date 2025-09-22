TRISTE POSTAL EN MENDOZA
Volcó camión con carne y la Policía dispersa a vecinos con disparos de goma
Un camión que transportaba carne volcó en Guaymallén (Mendoza) y los vecinos intentaron 'saquearlo', pero la Policía los sacó con balazos de goma. Tensión.
El camión desbarrancó aproximadamente a las 11 de la mañana en el acceso Este y Cañadita Alegre. A la hora de publicar esta nota, la carne continuaba en el piso y seguían los enfrentamientos entre los policías (disparos de goma y gases lacrimógenos) y los vecinos (algunos arrojan piedras a los efectivos).
Mucha repercusión en X:
-----------
