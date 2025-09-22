Buscan aprobar la devolución del IVA para aliviar a 11 millones de argentinos: A quiénes

Además, remarcan que esta política no solo aliviaría el bolsillo de las familias, sino que también fomentaría el consumo en el comercio de cercanía y la industria alimenticia. “Es una inversión social y económica que dinamiza la economía desde abajo hacia arriba”, señalan los fundamentos.

El proyecto también prevé la inclusión de educación financiera obligatoria en las escuelas secundarias, con el objetivo de fortalecer la prevención del sobreendeudamiento y promover el uso responsable de los recursos.

Devolución del IVA: Receta repetida

El régimen de devolución del IVA se suma a las discusiones abiertas en el Congreso sobre cómo amortiguar el impacto de la inflación y la caída del poder adquisitivo. Para sus autores, esta medida es “imprescindible para sostener la paz social” y corregir la desigualdad que genera el actual sistema impositivo.

En septiembre del 2023, Sergio Massa anunció una devolución del 21% del IVA para monotributistas, jubilados y trabajadores que no pagaran Ganancias. La medida alcanzaba a más de 9 millones de beneficiarios.

“Hemos dispuesto un programa de devolución del IVA, del 21% del IVA, del total de la canasta básica de Argentina para los 9 millones de trabajadores de casas particulares que en la Argentina cobran salarios de hasta 708 mil pesos”, anunció en ese momento el entonces ministro de Economía, Sergio Massa.

El proyecto completo a continuación:

