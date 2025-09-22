Chacarita sigue en crisis: salió de zona de repechaje y se le vienen los Gimnasia's

Crisis, crisis y más crisis. Chacarita Juniors cayó 1-2 ante Central Norte de Salta por la trigésimo primera jornada de la Primera Nacional y comprometió seriamente sus posibilidades de participar del Reducido, en busca de uno de los dos ascensos a la Liga Profesional de Fútbol.
PANORAMA DESOLADOR
Chacarita Juniors continúa en caída libre. El Funebrero volvió a perder -esta vez ante Central Norte de Salta- y comprometió sus chances de jugar el reducido.
Respecto a la dura caída 1-2 ante Almirante Brown el pasado domingo 14 de septiembre, el director técnico del Tricolor, Carlos Mayor, realizó cuatro variantes: Federico Andueza, Agustín Araujo, Matías Rodríguez y Víctor Figueroa ingresaron en reemplazo de Nicolás Chaves, Tomás Ortíz, Maximiliano Meléndez y Misael Jaime (estos dos últimos con lesiones).
Sin embargo, el cambio de nombres no repercutió en un cambio de dinámica. Chaca se acostumbró a no ganar: la última vez que sumó de a tres fue el 26 de julio ante Deportivo Morón, en una victoria a domicilio por 2 a 0, en el marco de la jornada 24 de la Primera Nacional.
Es así que la derrota del conjunto de San Martín, sumado al triunfo de Agropecuario 2x0 sobre Gimnasia de Jujuy, excluyó al equipo de Mayor de la zona de clasificación a repechaje.
A Chacarita se le vienen los dos Gimnasia's en las dos últimas jornadas del campeonato: primero recibe al de Mendoza el próximo domingo (28/9) desde las 15:30 horas. Luego, visitará al de Jujuy el fin de semana del 11/10...
El presidente de Chacarita no tuvo pelos en la lengua y responsabilizó a sus jugadores del pésimo presente del club: "Estos jugadores no merecen que derramemos una lágrima por ellos. No saben lo que es ponerse la camiseta de Chacarita. Parecen señoritas de cabaret. Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salario al día, no sé que necesitan", dijo, en diálogo con Mano a Mano Chacarita. Y advirtió:
El mandatario del Tricolor continuó tirándole bombas al plantel profesional, que fue en donde puso el foco y excluyó a los distintos entrenadores que se sentaron en el banco de suplentes en el último lapso.
"Mayor me dijo que él lo va a sacar adelante. Estaba tan caliente como nosotros. Los jugadores son cagones", soltó y agregó: "No hay nadie que vaya y pegue un grito. Que pongan los huevos cuando se ponen la camiseta. No tienen actitud ni sangre".
También se refirió a la campaña de Chacarita al decir lo siguiente: " Estoy defraudado de los jugadores, como todos. Chacarita no es para cagones. Para ascender hay que hacer goles, poner huevos y comerse el pasto. Este era el campeonato más fácil para pelear arriba y están pelotudeando".
