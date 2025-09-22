Chacarita sigue en crisis: salió de zona de repechaje y se le vienen los Gimnasia's

A Chacarita se le vienen los dos Gimnasia's en las dos últimas jornadas del campeonato: primero recibe al de Mendoza el próximo domingo (28/9) desde las 15:30 horas. Luego, visitará al de Jujuy el fin de semana del 11/10...

image Foto: Captura Promiedos.

"Parecen señoritas de cabaret": el palazo de Néstor Di Pierro, presidente de Chacarita, al plantel

El presidente de Chacarita no tuvo pelos en la lengua y responsabilizó a sus jugadores del pésimo presente del club: "Estos jugadores no merecen que derramemos una lágrima por ellos. No saben lo que es ponerse la camiseta de Chacarita. Parecen señoritas de cabaret. Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salario al día, no sé que necesitan", dijo, en diálogo con Mano a Mano Chacarita. Y advirtió:

Para los jugadores antes el problema era el técnico que no tenían relación. Ahora ya no está más. Que dejen de pintarse el pelo de rubio, de usar botines colorados. Que no los enganche en un boliche porque les voy a romper la cabeza Para los jugadores antes el problema era el técnico que no tenían relación. Ahora ya no está más. Que dejen de pintarse el pelo de rubio, de usar botines colorados. Que no los enganche en un boliche porque les voy a romper la cabeza

El mandatario del Tricolor continuó tirándole bombas al plantel profesional, que fue en donde puso el foco y excluyó a los distintos entrenadores que se sentaron en el banco de suplentes en el último lapso.

"Mayor me dijo que él lo va a sacar adelante. Estaba tan caliente como nosotros. Los jugadores son cagones", soltó y agregó: "No hay nadie que vaya y pegue un grito. Que pongan los huevos cuando se ponen la camiseta. No tienen actitud ni sangre".

También se refirió a la campaña de Chacarita al decir lo siguiente: " Estoy defraudado de los jugadores, como todos. Chacarita no es para cagones. Para ascender hay que hacer goles, poner huevos y comerse el pasto. Este era el campeonato más fácil para pelear arriba y están pelotudeando".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/1967791243766714670&partner=&hide_thread=false Las FUERTÍSIMAS DECLARACIONES de Néstor Di Pierro, presidente de Chacarita, contra todo el plantel:



"Estos jugadores no merecen que derramemos ni una lágrima por ellos. Parecen señoritas de cabaret. Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salario al dia. No se qué… pic.twitter.com/l7d3M9ghfj — dataref (@dataref_ar) September 16, 2025

