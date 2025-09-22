El Congreso abre el juego al Presupuesto 2026 en medio de fuertes tensiones políticas

Del otro lado, voces opositoras como la senadora Alejandra Vigo cuestionaron las cifras oficiales y acusaron al Gobierno de sostener sus logros en un “ajuste que golpea a los sectores más vulnerables”. La dirigente señaló recortes en universidades, hospitales y programas sociales, y remarcó que “los números no reflejan lo que ocurre en la calle”.

Qué contempla el proyecto de Presupuesto 2026

El texto enviado por el Ejecutivo proyecta un crecimiento del 5% para 2026, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1423 en diciembre de ese año, aunque la cotización ya superó esa referencia.

Para atender las críticas del último debate parlamentario, el proyecto incorpora aumentos en áreas sensibles: un 5% extra para jubilaciones, un 17% para salud y un refuerzo de recursos universitarios hasta los $4,8 billones, frente a los $3,6 billones presupuestados en 2024. El gasto total estimado asciende a $148 billones.

La aritmética en Diputados

La Comisión de Presupuesto reúne a 49 legisladores y está dominada por la oposición. Unión por la Patria controla 20 lugares, con Germán Martínez como referente y Carlos Heller en la vicepresidencia. La Libertad Avanza cuenta con seis bancas, lo que obliga al oficialismo a tejer alianzas.

El PRO aparece como socio clave, aunque no todos sus legisladores acompañaron al Gobierno en votaciones recientes. También serán determinantes los votos de la Liga del Interior, de algunos sectores de la UCR y de bloques provinciales.

La oposición, en tanto, se encolumnará detrás de un frente común que incluye a UxP, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

