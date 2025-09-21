Crisis en el Cartel de los Soles: Nicolás Maduro pide negociar a Donald Trump

Preguntas muy actuales que el politólogo Vladimir Ruvinsky -profesor del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales (PoInt) y del Programa de Ciencias Políticas de la Universidad Icesi (Columbia)- respondió en un texto del proyecto Riddle Russia.

Embed ÚLTIMA HORA: Presidente Nicolás Maduro envió carta a Donald Trump con mapas y datos científicos que demuestran que Venezuela es un territorio libre de actividades ilícitas.



La amenaza militar debe cesar. Respetemos la Zona de Paz. pic.twitter.com/Ofuh3EwyE1 — Vanessa Teresa (@CoralTeresa) September 21, 2025

¿Por qué es tan resistente el régimen de Maduro?

Aquí va:

La noticia del hundimiento de un narcotraficante venezolano por parte del ejército estadounidense conlleva una carga particularmente simbólica. A pesar de una catastrófica recesión económica (el PIB ha caído más del 75% desde 2014), la hiperinflación y la migración masiva (más de 7 millones de personas para 2024, según estimaciones de la ONU), el régimen de Nicolás Maduro parece insumergible: independientemente de las pruebas que azoten al país —sanciones, crisis, presión internacional—, siempre sale ileso.

Las esperanzas de cambio asociadas a los nombres de Juan Guaidó en 2019, y Edmundo González en 2024 se han visto frustradas, lo que demuestra la capacidad de Maduro para mantener el control. En este contexto, la represión al narcotráfico se percibe como un intento de socavar la ilusión de inmunidad del gobierno venezolano, ya que el narcotráfico es un factor sistémicamente importante para la supervivencia política del régimen.

Numerosos informes de organizaciones internacionales y periodistas de investigación han señalado estrechos vínculos entre unidades de las Fuerzas Armadas de Venezuela y las redes del narcotráfico. Lo que inicialmente pudo haber sido una muestra de tolerancia o connivencia, con el tiempo se ha convertido en una relación simbiótica: todo indica que las fuerzas de seguridad (al menos algunas de ellas), encargadas de combatir el crimen organizado, se han convertido, de hecho, en sus beneficiarios directos.

El llamado 'Cártel de los Soles' —término que hace referencia a las insignias de los generales venezolanos— simboliza esta realidad. En rigor, el 'Cártel de los Soles' es una creación mediática, no un cártel mafioso único y centralizado, pero existen abundantes pruebas que confirman los vínculos entre funcionarios de seguridad del gobierno y diversos grupos del crimen organizado.

La paradoja es que mientras el gobierno de Maduro denuncia oficialmente a USA como un imperio intervencionista, en la práctica la estabilidad de su régimen depende de la economía sumergida que abastece al mercado mundial de drogas.

El volumen de cocaína que transitó por Venezuela en 2023 alcanzó aproximadamente 639 toneladas, y los ingresos brutos del narcotráfico en 2024 podrían superar los US$ 8.200 millones, según los precios mayoristas de la cocaína en los mercados del Caribe y Centroamérica. Estos cálculos se detallan en un estudio de Transparencia Venezuela en el Exilio, basado en datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Según la DEA, aproximadamente el 24% de la producción mundial de cocaína pasa por Venezuela.

En comparación, las exportaciones de petróleo de la empresa estatal PDVSA, según Reuters, totalizaron US$ 17.520 millones en 2024. Esto significa que los ingresos del narcotráfico, según cálculos de Transparencia, representan casi la mitad de las divisas del país relacionadas con el petróleo. Es un círculo vicioso: nadie en Venezuela está preparado para combatir seriamente el narcotráfico, ya que hacerlo equivaldría a destruir uno de los pilares fundamentales del poder político.

Venezuela no es solo un país gobernado por un régimen autoritario, sino también un Estado donde la lógica del narcotráfico está estrechamente entrelazada con la lógica del poder. Esta combinación explica por qué, a pesar de la crisis humanitaria, las sanciones internacionales y la emigración masiva, el régimen se mantiene resiliente.

Ni siquiera un cese total del narcotráfico a través de Venezuela provocaría su colapso automático e inmediato. En primer lugar, los flujos de drogas son difíciles de cortar abruptamente; constituyen una red transnacional con gran adaptabilidad. En segundo lugar, el régimen cuenta con otras fuentes de financiamiento, y el petróleo puede venderse incluso bajo sanciones.

Sin embargo, una reducción radical de los ingresos del narcotráfico privaría al gobierno de una herramienta clave que proporciona divisas, mantiene la lealtad de algunos militares y sirve como canal para la integración de Venezuela a las cadenas ilegales transnacionales.

Embed

¿Por qué Trump atacó los barcos?

Para Donald Trump, quien enfrenta presión antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre debido a decisiones impopulares en su país y reveses en el escenario internacional, el tema del narcotráfico cobra especial relevancia. En el discurso político estadounidense, especialmente durante el período electoral, la guerra contra las drogas se percibe tradicionalmente como un problema directamente vinculado a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos: la seguridad vial, el estado del sistema de salud y el control fronterizo.

Para la mayoría de los estadounidenses en 2025, el problema de las drogas ilegales sigue siendo acuciante. Los fracasos de las políticas de Trump en el contexto de las guerras en Palestina y Ucrania —que, si bien suscitan simpatía, no se perciben como factores que afecten directamente la vida cotidiana del ciudadano estadounidense promedio— podrían verse parcialmente compensados por los éxitos en el ámbito nacional.

Precisamente por eso se necesitan soluciones rápidas y eficaces. Trump necesita desesperadamente demostrar al electorado resultados que demuestren su determinación y liderazgo. Venezuela, en este contexto, parece un objetivo demasiado atractivo como para ignorarlo: una operación antidrogas a gran escala podría debilitar al régimen de Maduro y enviar una señal a toda América Latina y el Caribe sobre la firme postura de Washington. Tal medida reforzaría la imagen de Estados Unidos como una potencia que conserva su liderazgo en el hemisferio occidental (aunque su autoridad se haya visto socavada por la creciente influencia de China).

El principal dilema es que cualquier paso en falso conlleva consecuencias impredecibles que podrían anular los beneficios previstos. Un error de cálculo podría manifestarse, por ejemplo, en una operación militar mal planificada contra presuntos centros de narcotráfico en Venezuela, que podría afectar instalaciones no directamente relacionadas con el narcotráfico, pero utilizadas por los ciudadanos para sus necesidades cotidianas. Tal escenario provocaría inevitablemente no solo una ola de condena internacional, sino también una fuerte reacción en Estados Unidos, donde los medios de comunicación y la oposición utilizarían la tragedia como prueba de la irresponsabilidad del presidente.

Otro posible error de cálculo es la prolongada participación de tropas estadounidenses en zonas inestables de la región, lo que podría causar bajas militares y mayores costos financieros. En este caso, estas acciones serían casi con seguridad comparables a las impopulares campañas en Irak y Afganistán.

Otro riesgo es la reacción de los actores regionales: los aliados de Maduro, como Cuba y Nicaragua, podrían fomentar el sentimiento antiestadounidense, mientras que China y Rusia podrían aprovechar la situación para fortalecer sus posiciones presentando a Estados Unidos como un agresor. En tal situación, Trump corre el riesgo no solo de perder logros electorales, sino también de ser retratado como un líder cuyas acciones han generado caos y un creciente aislamiento. Esto, en última instancia, socavaría su imagen cuidadosamente forjada de "hombre fuerte".

Embed Maduro arruinó el plan de Trump



Venezuela captura agente de la DEA, Levi López Batis junto a cuatro narcotraficantes y más de 3.600 kg de cocaína con la que pretendían montar una operación de falsa bandera contra el país para justificar la invasión

pic.twitter.com/hSt9nEB483 — Vanessa Ortiz (@VanessaOrtizz) September 17, 2025

Cómo Maduro intenta sacar provecho de la situación

Mientras tanto, Maduro busca capitalizar las crecientes tensiones. Su estrategia no es nueva: otros autócratas se han presentado a menudo, tanto a nivel nacional como internacional, como víctimas de un imperio agresivo, utilizando la amenaza de una intervención extranjera para reforzar su propia legitimidad.

En esta lógica, Maduro se posiciona como el organizador de la resistencia a la presión externa, incluso si esta implica un conflicto militar menos directo que la movilización social en torno a la idea de defender la soberanía. Esta retórica le permite apelar a la necesidad de "dejar de lado" temporalmente las contradicciones internas, incluyendo el tema del fraude electoral, en aras de la unidad frente a un enemigo externo.

Venezuela, que ha experimentado un colapso económico y un colapso institucional total, pero que ha tocado fondo y se ha estabilizado durante la crisis, se está convirtiendo en terreno fértil para este tipo de retórica. La imagen de un enemigo externo ayuda a Maduro a explicar por qué el país no logra encontrar una vía de recuperación. La mayoría de los venezolanos están cansados de las constantes justificaciones, pero para algunos, esta estrategia sigue siendo efectiva . Una lógica similar se observa en el contexto ruso después de 2014, cuando la anexión de Crimea y la posterior confrontación con Occidente provocaron un fuerte aumento en los índices de aprobación de Vladimir Putin, el llamado "Consenso de Crimea " .

A esto se suman las complejas relaciones con los países vecinos. Colombia, que comparte una frontera de más de dos mil kilómetros con Venezuela, mantuvo relaciones extremadamente tensas con Caracas antes de la llegada al poder del gobierno izquierdista de Gustavo Petro.

Los lazos diplomáticos se rompieron y la situación en ocasiones llegó a escalar hasta llegar a incidentes aéreos : aviones de combate de la Fuerza Aérea Venezolana se acercaron repetidamente a aeronaves civiles de la aerolínea colombiana Avianca en ruta a Europa a través del espacio aéreo venezolano. Como resultado, los aviones colombianos comenzaron a eludir Venezuela, lo que aumentó la duración del vuelo en más de una hora.

Las autoridades actuales de Bogotá han restablecido relaciones diplomáticas con Caracas. Colombia sigue condenando las graves violaciones de derechos humanos y el carácter autoritario del régimen de Maduro, pero la realidad exige considerar las dinámicas transfronterizas : desde el narcotráfico a gran escala hasta la presencia de grupos armados ilegales. Esto crea una interdependencia peculiar, difícil de superar.

Además, en la práctica, ciertos sectores de la economía fronteriza se benefician de los flujos clandestinos relacionados con el contrabando de combustible y alimentos, el cambio de divisas, el narcotráfico y la recaudación de impuestos por parte de grupos armados por el uso de trochas. Esto reduce el incentivo para una confrontación abierta y violenta con Caracas.

Colombia sigue siendo el epicentro del narcotráfico en América, no solo por su papel histórico como el mayor productor de cocaína, sino también por ser un centro para numerosas redes criminales. Los cárteles mexicanos, que dominan la distribución de drogas en Estados Unidos, dependen en gran medida de las cadenas de suministro colombianas, mientras que la banda Trena Aragua, con sede en Venezuela, ha expandido sus operaciones más allá de las fronteras del país para facilitar la logística.

Venezuela juega un papel clave como corredor de tránsito: sus fronteras porosas, sus débiles instituciones estatales y la complicidad de la élite militar crean condiciones ideales para las rutas de contrabando que llevan cocaína desde Colombia a través de puertos del Caribe y el Atlántico hacia América del Norte y Europa.

Según datos de la UNODC , hasta el 90% de la cocaína que entra a Estados Unidos se produce en Colombia, y una parte significativa transita por Venezuela y el Caribe. Venezuela también es un importante centro de conexiones para Europa: Europol y la UNODC estiman que aproximadamente entre el 20% y el 25% de la cocaína incautada en la UE entra por la ruta del Caribe, incluida Venezuela, con principales puntos de entrada en España, Bélgica y los Países Bajos. Esta interconexión entre la producción colombiana, el tránsito venezolano y la distribución mexicana pone de relieve la naturaleza transnacional del narcotráfico y la dificultad de combatirlo desde un solo país.

Embed Venezuela entrena a miles de civiles en barrios de todo el país ante un eventual ataque de Estados Unidos



El sábado, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana entregaron armas a ciudadanos de los barrios caraqueños y de otras ciudades del país, para instruirlos en su… pic.twitter.com/dlgqINNGSC — DW Español (@dw_espanol) September 21, 2025

Por qué es improbable una escalada del conflicto

Sin embargo, una operación militar estadounidense a gran escala en Venezuela parece extremadamente improbable. Esto no se debe solo a que el espectro de Irak y Afganistán aún persiste en la memoria de la élite política y militar estadounidense. Mucho más importante aún, Estados Unidos, bajo la segunda administración de Trump, no necesita una prolongada "guerra de desgaste", sino una operación al estilo "Estados Unidos Primero", diseñada para un impacto rápido, un efecto espectacular y el máximo capital político en el país.

Por lo tanto, se plantean escenarios que no lleguen a una guerra a gran escala. Una opción más probable es una que recuerda a la campaña de Panamá de 1989, cuando, durante la Operación Causa Justa, las tropas estadounidenses invadieron el país, derrocaron al régimen y capturaron al general Manuel Noriega, quien posteriormente fue extraditado a Estados Unidos y condenado por narcotráfico.

De todos modos, Venezuela es difícil de comparar con Panamá. En 2025, el ejército venezolano supera significativamente a las fuerzas panameñas de 1989, tanto en número (aproximadamente 120.000-150.000 efectivos frente a los aproximadamente 15.000-16.000 de las Fuerzas de Defensa de Panamá), armamento pesado (aviones, vehículos blindados, sistemas modernos de defensa aérea) y experiencia operativa a nivel nacional. El ejército de Noriega era relativamente pequeño, débil y fragmentado.

En este sentido, una posible medida podría ser realizar operaciones quirúrgicas contra las redes de narcotráfico vinculadas al régimen de Maduro, para lograr resultados rápidos y visibles sin el despliegue de grandes contingentes militares. Otra opción es aumentar la presión diplomática y económica, respaldada por una estrategia de contención en el Caribe. Sin embargo, la principal dificultad radica en que Trump sigue siendo un actor impredecible.

Embed Un comando especial podría estar ya trabajando dentro de Venezuela y una legislación que permitiría atacar a países que apoyen el narcotráfico, son dos muy importantes y consecuentes revelaciones que hace hoy @nytimes pic.twitter.com/RVkwuy84UN — Luis Carlos Vélez (@lcvelez) September 21, 2025

¿Podría Rusia intervenir?

Finalmente, no debe subestimarse la posible reacción rusa. En el punto álgido de la crisis de 2019 , cuando la oposición venezolana, con el apoyo de la comunidad internacional, intentaba derrocar a Maduro, el Kremlin actuó enviando alrededor de 100 "especialistas técnico-militares" a Caracas. Esta medida, relativamente modesta, tuvo una clara trascendencia política: Moscú indicó a Washington que Venezuela no estaba sola. Esta señal fue probablemente uno de los factores que influyeron en la decisión de Trump de abstenerse de una intervención más amplia.

Hoy en día, las relaciones ruso-venezolanas conservan el carácter simbólico de una alianza, pero su base económica se ha reducido significativamente en comparación con su pico en la década de 2000.

El comercio entre ambos países sigue siendo limitado: las exportaciones venezolanas a Rusia son insignificantes y los suministros rusos se limitan principalmente a granos, fertilizantes y equipo militar, con volúmenes reducidos por las sanciones y las barreras logísticas.

Las grandes inversiones, principalmente el "proyecto" de Sechin a través de Rosneft en la producción petrolera venezolana, se vieron efectivamente limitadas: bajo la presión de Estados Unidos, los activos fueron transferidos a la estructura "gris" Roszarubezhneft y las empresas rusas redujeron su participación directa en la producción.

Como resultado, el papel de Rusia en la economía venezolana ha cambiado: de ser un país que buscaba convertirse en un socio energético clave, se ha convertido en un aliado político y proveedor de apoyo limitado. El énfasis se ha desplazado hacia la cooperación militar, la retórica diplomática y la oposición simbólica a Estados Unidos.

En medio de la guerra en Ucrania y el agudo deterioro de las relaciones entre Moscú y Occidente, Rusia podría una vez más, como en 2019, utilizar a Venezuela como plataforma para proyectar su influencia geopolítica en el hemisferio occidental.

Para Vladimir Putin, cualquier acción que distraiga a Washington o genere tensión en el "exterior cercano" de Estados Unidos —por ejemplo, el despliegue ostentoso de un submarino nuclear, buques de guerra de superficie o bombarderos estratégicos Tu-160 en la región— se percibiría como un golpe estratégico. Incluso una intervención limitada de Estados Unidos en Venezuela abriría la puerta a que Moscú se posicionara como defensor de la soberanía de Caracas y un socio confiable.

Sin embargo, lo que está en juego para Rusia hoy es más importante que en 2019: la guerra en Ucrania, los intentos de superar el aislamiento internacional y el riesgo de daño a su imagen en caso de fracaso en Venezuela agravan la situación.

En este contexto, Washington DC podría utilizar el apoyo de Rusia a Maduro como argumento adicional para justificar su política de ayuda a Ucrania. Al mismo tiempo, la retirada total de Rusia de Venezuela socavaría el discurso de Putin de que «Moscú nunca abandona a sus amigos», privando al Kremlin de un importante capital simbólico en América Latina.

Embed

----------------------------------

Más noticias en Urgente24

La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo

Pintados: Los aviones F-16 de Argentina se acercan al final de su preparación

ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora

Atlético Tucumán 2 vs River 0: El Millonario perdió por dos errores suyos

Sobrevalorado Jaime Durán Barba: No entiende de qué habla (y Santiago Caputo tampoco)