Nicolás Maduro pidió a Donald Trump retomar el diálogo y dejar atrás "falsedades"

The New York Times y Reuters coinciden

Grenell había visitado Caracas el 31 de enero para reunirse con Jorge Rodríguez, hombre fuerte del chavismo, en un encuentro que sorprendió a la oposición venezolana. Maduro insiste en mantener ese canal: “Hasta la fecha, este mecanismo ha funcionado a la perfección”, aseguró.

Mientras tanto, las tensiones se incrementan con el despliegue militar estadounidense en aguas internacionales. Según The New York Times, oficiales norteamericanos admiten que la operación busca ejercer máxima presión contra Maduro. Donald Trump la justificó como parte de la lucha antidrogas, aunque expertos señalan que la mayor parte de los cargamentos hacia EE.UU. proviene de México o Ecuador.

En paralelo, Venezuela ha intensificado sus entrenamientos militares internos y exhibe en redes sociales cazas y sistemas antimisiles, temiendo una invasión inminente.

