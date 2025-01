Nicolás Maduro tomó la presidencia en Venezuela: Qué evitó decir

“Le pidieron que jure por su honor, pero no lo pudo hacer. Juró por una cantidad de gente pero no por su honor, porque no lo tiene”, expresó el ex embajador argentino. En su discurso, Maduro mencionó figuras como la de Hugo Chávez, Simón Bolívar, el pueblo venezolano y otros.

Posteriormente, Rodríguez le concedió el cargo presidencial. “Queda usted investido en el cargo de presidente constitucional”, dijo para cerrar el acto protocolar.