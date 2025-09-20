Sorpresa arriba del puente: Era "chorro", pero lo mató un choque en cadena

Redes sociales

En redes sociales afloraron mensajes que lo identificaron y recordaron como autor de distintos robos.

“A mi hija le pidió agua, la empujó y le arrebató el celular. Le rompió los labios”, escribió una persona en Facebook, mientras que otros intercambiaron comentarios contando episodios similares.

En todos los casos el botín era el mismo: los teléfonos celulares.

Padre de 3 hijas

Pérez era padre de tres hijas. Tras su muerte, una de ellas lo despidió con un mensaje en redes sociales.

Te amo pa, me dejaste papito, pero te voy a amar por siempre. Te amo pa, me dejaste papito, pero te voy a amar por siempre.

En otro párrafo del contenido se lee, detalla el medio Infobae

Como te voy a extrañar hasta el día que decidas llevarme con vos. Fuiste el mejor, gracias por todo lo que diste por mí. Yo voy a acordarme siempre de vos, te amo Como te voy a extrañar hasta el día que decidas llevarme con vos. Fuiste el mejor, gracias por todo lo que diste por mí. Yo voy a acordarme siempre de vos, te amo

Segundo posteo

La autora resalta

Perdoname por no haber estado en ese momento en que estabas tan mal. No estaba preparada, no tenías que irte así. Yo quiero estar a tu lado, no voy a aguantar estar sin vos. Perdoname por no haber estado en ese momento en que estabas tan mal. No estaba preparada, no tenías que irte así. Yo quiero estar a tu lado, no voy a aguantar estar sin vos.

image Vista aérea del choque (Foto Diario Norte)

Ayuda económica

La familia, además, hizo un pedido de ayuda económica para enfrentar los gastos del sepelio. La respuesta llegó rápido: amigos y allegados, junto con personas sensibilizadas por el caso, colaboraron hasta reunir el dinero necesario.

“Gracias a todos los que me ayudaron, de corazón. Ya conseguimos lo que necesitábamos para despedir a mi papá como se merece”, comunicó la misma hija.

Todo comenzó a la altura del kilómetro 2,2, del puente Manuel Belgrano, cuando un camión perdió el control y provocó una colisión en cadena que involucró autos, camionetas, un colectivo con 50 pasajeros y al mismo Pérez quien conducía la moto.

Tras ser embestido por el camión, Pérez quedó atrapado debajo de otro vehículo. Gente que se encontraba en el lugar levantó la camioneta para poder sacarlo. Aunque fue trasladado al Hospital Escuela de Corrientes, no logró sobrevivir.

