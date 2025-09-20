La historia es así: Sobre el puente que une Corrientes con Chaco hubo un choque múltiple protagonizado por un camión de gran porte, varios vehículos y una moto. Lo diferente del incidente vial es que el conductor del pequeño rodado era, Juan Carlos Pérez de 56 años, titular de un amplio prontuario por robo. El antes delincuente, tras ser embestido por el camión, quedó atrapado debajo de otro vehículo.
CHACO-CORRIENTES
Sorpresa arriba del puente: Era "chorro", pero lo mató un choque en cadena
El motociclista que murió por el choque en cadena sobre el puente Manuel Belgrano (Chaco-Corrientes) era conocido delincuente de la zona.
Qué se dijo en Corrientes
Un choque en cadena que involucró a más de 10 vehículos, en el puente que conecta las provincias de Chaco y Corrientes, terminó con un saldo trágico: un hombre murió tras ser embestido mientras se desplazaba en moto rumbo a su trabajo en la ciudad de Resistencia.
Con el paso de las horas, fuentes oficiales confirmaron la identidad del fallecido. Se trataba de Juan Carlos Pérez, alias “Pirulo”. Tenía 56 años y era vecino del barrio Río Paraná, en el sur de la ciudad de Corrientes. Según esas mismas fuentes, Pérez era “un conocido delincuente con amplio prontuario por robo”.
Récord delictivo
El historial de Pérez llevaba varios años circulando entre policías y vecinos. Distintas noticias en medios correntinos lo vinculaban desde hace más de una década con detenciones y robos en la ciudad. Algunas de esas crónicas hablaron de episodios donde habría utilizado a sus propias hijas para cometer delitos, describe el medio La Nación.
Redes sociales
En redes sociales afloraron mensajes que lo identificaron y recordaron como autor de distintos robos.
“A mi hija le pidió agua, la empujó y le arrebató el celular. Le rompió los labios”, escribió una persona en Facebook, mientras que otros intercambiaron comentarios contando episodios similares.
En todos los casos el botín era el mismo: los teléfonos celulares.
Padre de 3 hijas
Pérez era padre de tres hijas. Tras su muerte, una de ellas lo despidió con un mensaje en redes sociales.
En otro párrafo del contenido se lee, detalla el medio Infobae
Segundo posteo
La autora resalta
Ayuda económica
La familia, además, hizo un pedido de ayuda económica para enfrentar los gastos del sepelio. La respuesta llegó rápido: amigos y allegados, junto con personas sensibilizadas por el caso, colaboraron hasta reunir el dinero necesario.
“Gracias a todos los que me ayudaron, de corazón. Ya conseguimos lo que necesitábamos para despedir a mi papá como se merece”, comunicó la misma hija.
Todo comenzó a la altura del kilómetro 2,2, del puente Manuel Belgrano, cuando un camión perdió el control y provocó una colisión en cadena que involucró autos, camionetas, un colectivo con 50 pasajeros y al mismo Pérez quien conducía la moto.
Tras ser embestido por el camión, Pérez quedó atrapado debajo de otro vehículo. Gente que se encontraba en el lugar levantó la camioneta para poder sacarlo. Aunque fue trasladado al Hospital Escuela de Corrientes, no logró sobrevivir.
Más contenido en Urgente24:
Aerolíneas Argentinas anunció vuelos directos al Caribe brasileñ o
Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo
Alerta máxima por esta estafa que se expande sin freno ni control
La miniserie de 8 episodios que esconde secretos aterradores
Adrián Suar provocó y Luis Ventura aprovechó el golpe: "Cuándo traían la cuenta, él no..."