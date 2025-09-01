1-Grabaron a Karina Milei, secretaria general de la presidencia, en sus oficinas de la Casa de Gobierno.
Karina Milei vs Kaos; Colapinto vs Alpine; 3eros en Riesgo País y LLA 4ta en Corrientes
Manuel Adorni, vocero presidencial, alertó sobre la gravedad de este hecho.
Todo indica una posible guerra de servicios de inteligencia dentro del propio gobierno nacional.
2-Franco Colapinto fue perjudicado nuevamente por una estrategia fallida del equipo Alpine.
Terminó undécimo, pero tuvo potencial para sumar puntos.
La escudería Renault lo mandó tres veces a los pits, retrasando el sobrepaso a su compañero Pierre Gasly.
3-Argentina se subió al podio sudamericano del riesgo país, según el índice de JP Morgan.
Solo Venezuela y Bolivia nos superan en Sudamérica.
Este "logro" del equipo económico se debe al ruido político y el descalabro financiero del país.
4-Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza, quedó cuarto en la elección a gobernador de Corrientes con menos del 10% de los votos.
Karina Milei rechazó una alianza con el gobernador Gustavo Valdés, y los libertarios fueron arrasados en los comicios.
A una semana de las elecciones en Buenos Aires, ¿cómo impactará el escándalo de las coimas con medicamentos?