No habría cheque en blanco para el FSE que Javier Milei y Luis Caputo solicitan a USA

Ese Fondo, cuyo manejo directo pertenece al Secretario del Tesoro con el aval del Presidente, se usa en circunstancias muy excepcionales y sujeto a rigurosas condiciones.

El antecedente más relevante es el de México, que en 1994 enfrentó un crisis financiera severa, conocida como "Efecto Tequila", que amenazaba con impactar seriamente en la vecina economía estadounidense.

De hecho, un informe del Sistema de la Reserva Federal (el Banco Central de Estados Unidos) pre-evaluó el daño potencial sobre la actividad doméstica y concluyó que podía generarles una recesión del 2%.

En ese marco es que, a principios de 1995, el Ejecutivo norteamericano asistió financieramente a México usando el denominado "Fondo de Estabilización Cambiaria", que administra el Departamento del Tesoro sin obligación de pasar por el Congreso y maneja dólares estadounidenses, monedas extranjeras y Derechos Especiales de Giro (un activo de reserva internacional propio del FMI).

En principio, la asistencia del Tesoro se aprobó por US$ 20.000 millones, pero sólo se usaron US$ 13.500 millones de esa fuente de financiamiento.

Con la asistencia complementaria del Fondo Monetario Internacional, bancos y entidades financieras multilaterales, se completó un paquete de ayuda cercano a los US$40.000 millones.

En sólo dos años, México devolvió la asistencia al Tesoro de Estados Unidos, con intereses incluidos.

Eso sí, el país debió seguir pautas estrictas en materia de gasto público, debió mantener altas tasas de interés y puso como garantía los ingresos por exportaciones de petróleo, que se depositaban religiosamente en una cuenta del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, 1 de los 12 bancos de la Reserva Federal.

Dado que una eventual profundización de la crisis argentina no representaría amenaza alguna para Estados Unidos, y ni siquiera para nuestros países vecinos, es probable que detrás de semejante operación se muevan otros negocios.

Conociendo a Toto Caputo y su probado talento para el zarpazo antes de eyectarse, es oportuno preguntarse:

¿Tiene Milei el apoyo político y el aval social para garantizarle al Tesoro de Estados Unidos que cumplirá los condicionamientos sin conflicto social?

¿Milei tiene en mente que una eventual asistencia del Tesoro se complemente con recursos de fondos como PIMCO y Templeton? ¿A cambio de qué?

¿Cuáles son las "garantías" que Milei pretenderá entregar a cambio?: ¿Activos de YPF?, ¿tierras raras?, ¿uranio?; ¿o un mix de todas ellas?

Argentina acelera hacia el abismo, arrastrada por una pequeña comparsa de fanáticos y ventajeros, amantes del riesgo y sus utilidades. Ojo al piojo!

--------------------

Más noticias en Urgente24

La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo

Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo

Rumores de despidos y "reestructuración" en una de las principales productoras de yerba mate de Argentina

Dato para Javier Milei: Gracias a Lula, Brasil procesará un 38% más soja que la Argentina

Conspiración Comunista contra LLA: Luis Caputo no puede explicar por qué compran dólares+