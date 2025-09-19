Diego Spagnuolo borró datos del celular un día antes que lo allanaran

El personal de DATIP verificó la existencia de numerosos mensajes de WhatsApp con la leyenda “...end to end encrypted”, lo que, según el informe, “indicaría un vaciado del chat en forma manual, quedando instanciado automáticamente el mensaje inicial de sincronización de la aplicación, el cual indica al iniciar el chat que se ha establecido un canal cifrado entre los dos interlocutores”.

image Un celular semejante al de la foto usaba Diego Spagnuolo (Gentileza Tech Advisor)

El fiscal pidió medidas

Por su parte, el fiscal Franco Picardi, solicitó al juez Sebastián Casanello que ordene a Telecom Personal Argentina la provisión, en un plazo máximo de 24 horas, de una tarjeta SIM vinculada al número asignado al teléfono secuestrado.

Además, que se prohíba la reasignación de esa línea a su titular mientras dure la diligencia y, que se amplíe la orden de registro sobre los dispositivos electrónicos de Spagnuolo, incluyendo las posibles copias de seguridad almacenadas en su cuenta de iCloud.

La fiscalía fundamentó su pedido al juez en la necesidad de “neutralizar los efectos de las maniobras contraforenses realizadas con anterioridad al secuestro del dispositivo”. Mientras tanto, el acusado pide la asesoría de un defensor oficial.

